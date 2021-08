MagSafe Battery Pack: 4 heerlijke alternatieven voor de iPhone 12

Heb je een iPhone 12? Dan kun je gebruikmaken van het MagSafe Battery Pack. Er zijn echter ook een aantal (goede) alternatieven.

MagSafe is een functie die we kennen sinds de iPhone 12. Daarmee is het door magnetisme mogelijk om allerlei accessoires op je telefoon te plakken. Een van die accessoires is het Battery Pack. Natuurlijk kun je die van Apple kopen, maar er zijn ook alternatieven op de markt. Wij lichten ze voor je uit, zodat je zelf kunt kiezen welke het best bij je past.

Apple’s Magsafe Battery Pack

Laten we eerst beginnen met informatie over Apple’s eigen Magsafe Battery Pack. Deze heeft een capaciteit van 1460 mAh en ondersteunt als enige powerbank 15W draadloos laden op de iPhone 12. Die capaciteit is ongeveer de helft van de accu in de gewone iPhone 12 (2.815 mAh) Goedkoop is deze zeker niet. In de Apple Store kost deze 109 euro. Wel kun je in tegenstelling tot andere merken in de batterijwidget zien hoe vol de Battery Pack is.

Gelukkig zijn er een aantal goedkopere alternatieven als je niet zoveel wil uitgeven. Deze zie je hieronder.

Zens

We beginnen met de Zens MagSafe powerbank. Deze heeft met 4000 mAh bijna de dubbele capaciteit van de officiële powerbank. Daarmee kan hij je telefoon tot 1,5 maal opladen, afhankelijk van het model. Wel is die door de grotere capaciteit flink dikker dan de officiële versie, waardoor die wat onhandig kan zijn. Bovendien gaat draadloos laden ongeveer half zo snel dan de oplader van Apple zelf. Je kunt hem scoren voor 49,95 euro. Zens heeft overigens ook een grotere versie van 10.000 mAh. Deze kost 69,95 euro.

Xtorm Magsafe Wireless oplader

Magnetisch vastklikken kan ook met deze Xtorm powerbank voor de iPhone 12. Deze heeft een flinke capaciteit met 5000 mAh. Qua uiterlijk is die misschien niet zo mooi als die van Apple. Ook laadt deze trager op dan die van Apple. In plaats van 15W moet deze het doen met slechts 5W. Mocht dat allemaal geen probleem zijn, dan is dit een ideaal alternatief. Je betaalt er maar 39,95 euro voor.

Belkin

Natuurlijk heeft ook het bekende Belkin een eigen MagSafe powerbank ontwikkelt. Qua stijl ziet deze er niet verkeerd uit en de lampjes aan de buitenkant geven aan hoe vol die nog zit. Met slechts een dikte van 1,3cm is het de kleinste in deze lijst. Wel is de capaciteit met 2500 mAh minder dan de andere modellen. Deze kost 39,95 euro. De powerbank is nu nog niet leverbaar, maar moet deze zomer verschijnen.

Anker PowerCore Magnetic 5K

Een ander gerenommeerd accessoiremerk is natuurlijk Anker. Ook zij hebben een eigen MagSafe powerbank. Vergeleken met die van Belkin heeft die 2 keer de capaciteit (5000 mAh). Wel is deze iets dikker met een omvang van 1,6 cm. Voor 45,99 euro haal je ‘m binnen.