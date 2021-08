Magic: gratis app om te tekenen met je trackpad

Mac-gebruikers weten hoe goed het trackpad is op MacBooks, vooral als je een van de nieuwere modellen hebt. Hoewel Apple gebruikers enkele opties biedt om documenten te ondertekenen op het trackpad, bestaat er verder geen functie om er iets mee te tekenen. En dat is precies wat Magic mogelijk maakt.

Magic is een leuke, nieuwe en vooral heel eenvoudige macOS-app gemaakt door de jonge ontwikkelaar João Gabriel. Hij is een van de winnaars van Apple’s WWDC Swift Student Challenge. Zoals je wellicht al wel vermoedt, is de app niet gericht op professioneel gebruik. Je kunt bijvoorbeeld geen ​​Apple Pencil te gebruiken op het trackpad van de Mac om nauwkeurige tekeningen te maken.

Desondanks kun je met Magic best aardig tekenen. Dat doe je dus gewoon met je vingers. Daarbij profiteert Magic van de goede kwaliteit van de ingebouwde trackpads van de MacBooks (of een Magic Trackpad, als je die hebt).

Met Magic kun je eenvoudig leuke tekeningen maken. Je hebt alleen het trackpad van je Mac nodig. De app is daarom uniek in zijn soort. Door gebruik te maken van Mac-technologie is Magic een leuke en coole manier om je creativiteit te uiten.

Makkelijk en leuk

Magic is niet moeilijk in gebruik en kent ook geen stijle leercurve. De app verandert je trackpad simpelweg in een tablet. Het enige wat je hoeft te doen is op het canvas klikken en vervolgens op het trackpad te beginnen met tekenen. Omdat je Mac een Force Touch-trackpad heeft, kan de app de drukniveaus gebruiken om de grootte van het penseel automatisch aan te passen. Dat kan overigens ook handmatig.

Je kan in de app de kleur, grootte en dekking van het penseel wijzigen. Daarnaast biedt Magic ook vier verschillende achtergrondopties, waaronder lijnen, stippen en vierkanten. De tekeningen kun je exporteren als gewone afbeelding, zodat je ze gemakkelijk kunt delen of verder bewerken in bijvoorbeeld Photoshop.

De ontwikkelaar vertelt op Twitter dat hij al aan nieuwe functies voor de app werkt, waaronder de mogelijkheid om meerdere lagen in één project toe te voegen en opnieuw te rangschikken.

.

Magic is helemaal gratis. Als je de app wil proberen, klik dan even hier om naar de juiste pagina in de Mac-app Store te gaan. De app vereist wel een computer met macOS Big Sur of hoger – en natuurlijk een trackpad.