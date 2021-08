macOS Big Sur 11.5.2: waar is deze mysterieuze update goed voor?

Wie zijn Mac met macOS Big Sur gisteravond of vanmorgen inschakelde zal gezien hebben dat er een nieuwe update klaarstond. Het gaat om macOS Big Sur 11.5.2 dat gisteren werd uitgerold door Apple. Alleen weet bijna niemand wat de update nu precies doet.

Deze nieuwe update lost een aantal kleine problemen op, maar welke problemen dat precies zijn weet niemand. Het is dan ook niet voor niets dat de nieuwe update inmiddels door het leven gaat als “de mysterieuze macOS-update”.

macOS Big Sur 11.5.2

Het enige wat Apple loslaat over de nieuwe macOS Big Sur 11.5.2 update is dat de update een aantal problemen oplost voor je Mac. Maar daar blijft het dan ook bij. Om welke problemen het precies gaat is op dit moment nog niet bekend, maar ze zullen wel groot genoeg zijn geweest om er een hele update aan te wijden. Al lijkt het duidelijk niet om problemen omtrent de veiligheid van je Mac te gaan.

Op de website van Apple is er een toegewijde pagina voor beveiligingsupdates te vinden. Daar is onder andere te zien welke besturingssystemen problemen aanpakken die te maken hebben met de veiligheid van je apparaat. Opvallend genoeg staat macOS Big Sur 11.5.2 hier niet tussen. Dat houdt simpelweg in dat er dus wel degelijk problemen worden opgelost met de update, maar dat hier geen beveiligingsproblemen mee aangepakt worden. Iets dat normaal gesproken wel gebeurt.

Om de update te installeren ga je Mac naar Het Apple Menu -> Systeemvoorkeuren -> Software-update.

Klaar voor het volgende systeem

De herfst van 2021 nadert en dat betekent dat we ons op kunnen maken voor een lading aan nieuwe besturingssystemen. Naast iOS 15 en iPadOS 15 komt ook macOS Monterey onze kant op.

Benieuwd wat dit besturingssysteem je allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even het overzichtelijke artikel dat we erover schreven via de bovenstaande link.