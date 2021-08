MacBook kopen als student? 5 dingen die je moet weten!

De meeste mensen zijn op dit moment nog met vakantie bezig, maar het begin van het schooljaar komt langzaam maar zeker weer dichterbij. De Back 2 School acties gaan weer rustig van start en ook bij One More Thing proberen we studenten te helpen. Bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een MacBook.

Een MacBook is niet voordelig, maar brengt wel een hoop voordelen met zich mee. Om je te helpen bij je keuze om er überhaupt eentje aan te schaffen, en je te helpen bij de selectie van het juiste model, zetten we een aantal zaken op een rij waar je rekening mee moet houden.

#1 Haal het maximale uit je budget

MacBooks zijn uitstekende laptops, maar ze kosten wel aardig wat. Maak dus eerst een goede berekening van wat je precies kunt, of mag, besteden vóór je onderzoek gaat doen. Op die manier heb je al snel een beeld van hoe reëel zo’n MacBook nu precies is.

Mocht het zo zijn dat je het geld hebt voor een MacBook, neem dan niet direct genoegen met het goedkoopste model. Apple staat het bijvoorbeeld niet toe om na verloop van tijd te wisselen van processor en ook werkgeheugen toevoegen is een lastige taak. Kijk daarom naar de mogelijkheden die je hebt met je budget. Hoe beter de processor en hoe meer het werkgeheugen, hoe beter je zit.

#2 Het scherm van je MacBook

Nu je weet wat voor mogelijkheden je hebt is het ook goed om te kijken naar wat voor een beeldscherm je nodig hebt. Dan hebben we het niet over het type, maar praten we over de grootte. Dit kan je erg helpen bij je keuze.

Neem je genoegen met 13.3-inc MacBook Air of Pro, dan blijft de keuze reuze. Wil je voor een 16-inch laptop gaan, omdat je dat nu eenmaal prettiger vind werken? Dan zijn de Pro-modellen de enige keuze die je hebt. Hou daar dus rekening mee.

#3 Een harde schijf of clouddient is key

Waar je het werkgeheugen en de processor niet meer aan kunt passen als jij je MacBook eenmaal in huis hebt, geldt dat niet voor de opslagcapaciteit. Ondanks het ontbreken van de mogelijkheid om de interne capaciteit te vergroten, is het wel mogelijk om te werken met een externe harde schijf of een clouddienst.

De opslagcapaciteit van een MacBook is in de meeste gevallen niet gigantisch en de software neemt aardig wat ruimte in beslag. Bespaar jezelf dus een hoop frustratie en zorg ervoor dat je een tweede plek hebt waar jij je bestanden op kunt slaan.

#4 AppleCare+ voor je MacBook is zeker geen slecht idee

Als student doe je de gekste dingen en dat geldt dan ook zeker voor de mensen om je heen. Denk er dus eens over na om AppleCare+ te nemen voor je MacBook. Dankzij de dienst krijg je drie jaar lang uitstekende dienstverlening van Apple. Zo krijg je complete ondersteuning, extra hardwaredekking en hulp met software.

Benieuwd wat Apple je op dit gebied allemaal te bieden heeft? Lees dan zeker even de bijbehorende productpagina.

#5 Maak gebruik van Apple’s actie

Als student krijg je het hele jaar korting van Apple, maar tijdens de Back to School weken wordt deze korting nog eens uitgebreid. Je krijgt bijvoorbeeld een gratis setje AirPods bij een iPad of Mac en kan 20% besparen op AppleCare+.

Via deze weg is het bijvoorbeeld mogelijk om een MacBook Air op de kop te tikken voor €1061,17 en daar krijg je dan vervolgens nog een gratis setje AirPods bij. Op de website van Apple vind je meer informatie.