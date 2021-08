M1 Mac: Touch ID Magic Keyboard vanaf nu ook los te koop

Het was te verwachten: Apple verkoopt vanaf vandaag de nieuwe Magic Keyboard-modellen ook los. Waar eerder de verwachting geschept werd dat deze modellen alleen bij de nieuwe M1 Mac verkrijgbaar zouden zijn, duiken ze vandaag ook op in de Apple Store.

Op Twitter laat Content Creator Rene Ritchie weten dat de nieuwe modellen in de Amerikaanse Apple Store verkrijgbaar zijn. Ook in de Nederlandse versie van die webshop duiken ze op.

New Magic Keyboard with Touch ID, Magic Trackpad, and Magic Mouse that debuted with the M1 iMac are now available for individual purchase (in silver and white) from Apple. (Touch ID on the new keyboards only works with M1 Macs, including the M1 Mac mini)https://t.co/2a6JpWp0Cb pic.twitter.com/47uGZ1C0vi

— Rene Ritchie (@reneritchie) August 3, 2021