LibreOffice 7.2 update brengt verbeterde MS Office compatibiliteit en meer

Voor al diegenen die niet met Microsoft Office (willen) werken, is de open source LibreOffice suite vast geen onbekende. De laatste 7.2 update brengt vooral kleine verbeteringen, maar er zijn er twee die eruit springen.

Het gratis opensource LibreOffice bestaat al sinds 2010 en is een afsplitsing van OpenOffice. Het softwarepakket bestaat – net als Microsoft Office – uit diverse apps. Writer kan je vergelijken met MS Word, Calc is de spreadsheet-app en Impress is er voor presentaties. Daarnaast biedt de suite nog een vector- en rastergebaseerd tekenprogramma, een app voor mathematische formules en een database app. LibreOffice is er voor de Mac, maar ook voor Windows en Linux.

LibreOffice 7.2 update

Zoals gezegd biedt de laatste update die maker ‘The Document Foundation’ uit heeft gebracht voor het overgrote deel slechts kleine verbeteringen. Toch zijn er twee, die extra aandacht verdienen.

Op de eerste plaats is de suite nu native voor Apple Silicon Macs. Dat is goed nieuws voor iedereen die een M1 Mac mini, macBook Pro of MacBook Air heeft. Doordat LibreOffice nu native op die Macs werkt, zal er een aardige snelheidswinst te zien zijn.

De tweede belangrijke verbetering betreft de compatibiliteit met Microsoft Office. Dat maakt het mogelijk om Office documenten in LibreOffice in te lezen en te bewaren, zodat MS Office gebruikers deze weer kunnen lezen. De makers hebben deze flink verbeterd. Er moet echter gezegd worden dat die compatibiliteit nog steeds niet perfect is.

De LibreOffice 7.2 update gaat natuurlijk niet alleen over document- en M1-compatibiliteit. Gebruikers kunnen nu ook genieten van nieuwe functies. Zo kan je nu meerdere kolommen gebruiken in tekstvakken. Daarnaast zijn er nieuwe sjablonen voor Impress, de app voor grafische presentaties, volledige achtergrondvullingen in Writer. tenslotte zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de gebruikersinterface en is er een nieuwe objectinspecteur voor ontwikkelaars.

Afgezien van problemen die er af en toe zijn met de compatibiliteit, blijft LibreOffice een van de meest bruikbare en meest gebruikte open-source desktoptoepassingen. Bovendien is de suite, in tegenstelling tot Microsoft Office, naast voor de Mac en Windows ook beschikbaar voor Linux.

ODF en XML standaards

Voor degenen, die graag meer willen weten waarom die compatibiliteit nog steeds niet perfect is, gaan we hieronder wat dieper in op de complexiteit van materie.

LibreOffice kent het eigen ODF formaat om documenten in op te slaan, maar kan dit ook in XML-formaat doen. Dat laatste wordt gebruikt de de Microsoft Office apps. Microsoft-bestanden zijn echter nog steeds gebaseerd op het propriëtaire formaat dat in april 2008 door de ISO is afgeschaft. de bestanden zijn dus niet opgebouwd volgens de ISO-goedgekeurde standaard en herbergen daaarom een grote hoeveelheid verborgen kunstmatige complexiteit.

Dat is een heel complexe materie. De Office XML voert als sinds het begin van de jaren 2000 een gegevens-oorlog. Sun leidde destijds de open source gemeenschap in een poging de dominantie van Microsoft Office te verbreken. Sun kwam hiervoor met het gratis OpenOffice-alternatief. LibreOffice is – zoals eerder gezegd – afgeleid van de OpenOffice-code.

De Open Document Standard (ODF) standaardisatie maakte deel uit van dat open source project. Microsoft was bezorgd over het verlies van marktaandeel vanwege standaarden die door overheden en anderen werden opgelegd. het begon daarom aan zijn eigen standaardisatie, Office Open XML (OOXML).

Beide zijn nu ISO-normen, maar er ontstond een probleem. Door de complexiteit van de formaten van Microsoft, veroorzaakt door de enorme erfenis van bestaande documenten die teruggaat tot de jaren ’80, en het feit dat deze formaten speciaal zijn ontworpen voor Microsoft Office, betekent dat OOXML verre van ideaal is als een universeel document formaat.

Microsoft propt eigen code in een ISO standaard

Juist doordat Microsoft zoveel verborgen code in OOXML verbergt, is het voor Apps als LibreOffice nagenoeg onmogelijk om een 100% compatibiliteit te kunnen garanderen.

Een andere complicatie is dat er twee OOXML-versies in omloop zijn. Volgens de ISO is OOXML ‘Strict’ de voorkeursstandaard is. In de praktijk gebruikt iedereen (inclusief Microsoft) echter OOXML ‘Transitional’ (lees ‘overgang’, red.). De praktijk is nu dus dat de overgangsperiode nooit zal eindigen. Document Foundation gebruikt in LibreOffice zelf ook het ‘Transitional’ formaat. De optie om ook ‘Strict’ te ondersteunen krijgt maar weinig aandacht van de ontwikkelaars. In de praktijk wordt daarom het ‘Strict’ formaat minder goed ondersteund dan ‘Transitional’. Microsoft biedt die ‘Strict’ optie overigens al wel sinds 2012 aan, maar die gebruikt men in de praktijk maar weinig.

De Amerikaanse Library of Congress heeft enkele pragmatische opmerkingen over deze formaten. Over ODF zei het: “Ondanks officiële mandaten en aanbevelingen is de acceptatie van ODF-formaten (te) traag verlopen, vooral in de VS”. De bibliotheek bevat ongeveer 52.000 bestanden in de ODF-formaat. Dat staat in schril contrast met de bijna 800.000 bestanden in .docx formaat. Hierdoor wordt die laatste nu dan ook beschouwt als een “aanvaardbaar formaat voor tekstuele werken”, in tegenstelling tot de oudere binaire Microsoft Office-formaten.

De Library of Congress heeft wel interesse om documenten van OOXML naar ODF te converteren. Hoewel dit bij eenvoudige documenten geen probleem zal zijn merkt de bibliotheek wel op dat het resultaat nooit identiek zal zijn aan het origineel.