Het Korreltje Zout: de opvouwbare iPhone, nieuwe Mac Pro en meer!

Het maakt niet uit of het nu gaat om een opvouwbare iPhone, nieuwe iPad mini of een Mac Pro: er zijn dagelijks talloze geruchten te vinden rondom Apple. De een misschien iets geloofwaardiger dan de ander, maar de meeste wel zeker noemenswaardig. Laat dat dan precies de reden zijn dat we Het Korreltje Zout in het leven hebben geroepen.

In de editie van deze week hebben we het o.a. over de opvouwbare iPhone, de komst van een nieuwe Mac Pro en lijkt het scherm van de iPad mini toch echt groter te worden. Veel informatie dus, maar vergeet het niet met een korreltje zout te nemen.

iPhone: zo komt de notch ten einde

Waar Android-smartphones al jaren voorzien zijn van steeds kleinere notches, doen de iPhone-modellen het nog steeds met de variant uit 2017. Een variant die best wel opvalt door zijn grootte. Apple probeert al tijden een einde te maken aan die notch, maar lijkt de juiste manier nog niet gevonden te hebben. Al laat dit nieuwe patent ons wel iets anders zien.

In de U.S. Patent and Trademark Office is afgelopen dinsdag een patent ingediend door Apple. Het gaat om “een electronisch apparaat met een verstelbaar beeldscherm”, wat dé oplossing voor de notch moet worden. In het patent wordt gesproken over een beeldscherm dat naar beneden gebogen is, zodat de benodigde sensoren en camera’s gewoon te gebruiken zijn.

Benieuwd naar het hele patent? Check dan zeker even de website van de USPTO.

iPad mini kracht toch echt een groter scherm

Dat het scherm van de iPad mini, die mogelijk dit jaar nog verschijnt, groter wordt lijkt vast te staan. Naast de vele geruchten vraagt Apple ook in een enquete naar de ideale grootte voor consumenten. Volgens Ross Young, CEO van de Display Supply Chain Consultants, is de komst van een groter beeldscherm onvermijdelijk en weet hij zelfs al hoe groot het nieuwe beeldscherm gaat worden.

Waar het beeldscherm van de huidige iPad mini 7.9-inch groot is, wordt het nieuwe model voorzien van een 8.3-inch beeldscherm. Ideaal, want het apparaat zelf lijkt niet groter te worden. Volgens Young blijft het formaat hetzelfde, maar wordt er afstand gedaan van de dikke schermranden en de thuisknop.



Grew from 7.9" due to narrower bezels and removal of Home button. — Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021

Het is overigens wel interessant om te zien waar Apple voor kiest. Mark Gurman, journalist van Bloomberg, liet eerder bijvoorbeeld weten dat de kleinste tablet voorzien zou worden van een 8.4-inch beeldscherm.

Twee of drie jaar wachten op opvouwbare iPhone

Als ik toch eens een euro zou krijgen voor elk gerucht dat ik over een opvouwbare iPhone voorbij zie komen, zou ik niet persé rijk zijn. Er wordt namelijk niet heel regelmatig over een dergelijk toestel gesproken, maar al wel een hele lange tijd. Zo zijn de eerste geruchten inmiddels al jaren oud.

Mark Gurman, journalist van Bloomerg, laat weten dat we voorlopig ook nog wel kunnen wachten op een opvouwbare smartphone. In zijn PowerOn nieuwsbrief van het afgelopen weekend laat hij weten dat het toestel binnen twee of drie jaar verschijnt. Hij heeft geen onderbouwing voor zijn bericht, maar spreekt hiermee een verwachting uit.

Nieuwe Mac Pro en MacBook-modellen

In diezelfde nieuwsbrief praat Gurman overigens ook over een nieuwe Mac Pro, Mac mini en MacBook Pro. Volgens de journalist krijgen we dit jaar al de MacBook Pro met een M1X processor te zien, maar moeten we nog even wachten op een krachtigere iMac, Mac Pro en Mac mini. Wat dat betreft zullen we voor het einde van 2022 voorzien zijn van de tweede generatie Apple Silicon.

Nu al gerucht over de iPhone 15

Het is te bizar voor woorden, maar de geruchten gaan inmiddels niet eens meer over de iPhone 14. Er wordt al verder gekeken dan dat. Volgens DigiTimes is er namelijk al iets te melden over de iPhone 15. De smartphone wordt door Apple voorzien van een kleinere componenten en een grotere batterij. Althans, dat is het gerucht op dit moment.

In de praktijk houdt dit dus in dat je een iPhone krijgt met een betere accuduur, zonder dat het toestel ook fysiek groter wordt.