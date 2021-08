Kanye West maakt er een zooitje van, maar gaat keihard op Apple Music

Kanye West heeft dan eindelijk zijn album Donda gelanceerd op Apple Music. De Amerikaanse rapper haalde hiermee 60 miljoen streams binnen in 24 uur. Met het album weet de artiest een heus record te breken, al is dat niet het record wat je misschien zou verwachten.

Met 60 miljoen streams binnen 24 uur zou je denken dat er geen album is geweest die dit beter heeft gedaan. Toch komt Kanye West met deze cijfers op een derde positie. Al heeft hij de dagelijkse Top 100 toch flink op weten te schudden.

Goede zaken voor Apple Music

Van de eerste 20 tracks in de dagelijkse top 100 op Apple Music, wist Kanye West er 19 op zijn naam te zetten. Een flinke prestatie die ervoor zorgt dat de Amerikaanse rapper, in ieder geval gisteren, wereldwijd de meeste beluisterde artiest was. Althans, op streamingdienst Apple Music dan.

Donda, zoals het tiende album van Kanye West heet, heeft dus goede zaken gedaan voor Apple Music. Al is dit binnen 24 uur niet het meest beluisterde album ooit op de streamingdienst. Artiesten Drake en J.Cole staan namelijk nog boven West. In 2018 lanceerde die tweede artiest zijn album KOD, dat goed was voor 64.5 miljoen streams binnen 24 uur. Met Views wist Drake 63.5 miljoen streams binnen te halen in die periode, waarmee hij een tweede plek veroverde.

Kanye West maakte er een zooitje van

Kanye West bezorgt Apple Music dus een hoop succes, al heeft de lancering van het album zonder twijfel voor hoofdpijn gezorgd. Deze was, op z’n zachts gezegd, een rommeltje te noemen. Waar het album eerst in juli zou verschijnen werd hij voor de eerste keer uitgesteld tot 6 augustus. Daarna werd Donda nog een keer vertraagd tot 22 augustus en kregen we het album uiteindelijk pas deze week te horen.

Wel was Kanye West zelf aanwezig tijdens een exclusieve livestream op Apple Music. Via deze weg konden fans van de artiest alvast luisteren naar het album, al liep ook deze stream enige vertraging op. De Amerikaanse Rapper kwam namelijk twee uur later dan gepland aankakken.