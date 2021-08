Joe Biden binnenkort aan de koffie met Tim Cook om cybersecurity

Joe Biden heeft een aantal CEO’s van grote techbedrijven uitgenodigd voor een gesprek. Tim Cook kan daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Het koffiezetapparaat in het Witte Huis gaat de komende tijd wat vaker aan. De Amerikaanse president Joe Biden heeft flink wat mensen voor een kop koffie uitgenodigd. Hij wil het met de bazen van de grote techbedrijven hebben over cybersecurity.

Joe Biden nodigt Tim Cook en anderen uit

Deze bijeenkomst moet aankomende woensdag plaatsvinden. Het Amerikaanse Bloomberg weet al wie allemaal is uitgenodigd voor het overleg. Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Andy Jassy (Amazon) en Tom Fanning (Southern Company) zullen sowieso aanwezig zijn. Overigens zijn ook de leiders van IBM, JPMorgan Chase en Google zijn uitgenodigd door Joe Biden.

Hoewel het niet precies bekend is waarover Joe Biden en de CEO’s over gaan praten, is wel duidelijk dat het vooral over cybersecurity gaat. Er zijn in de Verenigde Staten de afgelopen tijd een aantal grote incidenten geweest die gevolgen hadden voor de infrastructuur van de Verenigde Staten. Zo waren er hacks bij energiecentrale Solarwinds en de Colonial Pipeline.

Betere bescherming tegen cyberaanvallen

Met het overleg hoopt Joe Biden vermoedelijk beter beschermd te zijn tegen nieuwe cyberaanvallen. Door alle bedrijven bij elkaar te zetten, hoopt hij wellicht op een samenwerking om aanvallen op bedrijven te kunnen voorkomen.

Bloomberg heeft de verschillende deelnemers gevraagd om reactie, maar dat willen ze allemaal niet geven. Wellicht horen we na de bijeenkomst meer van Joe Biden en de verschillende CEO’s.

Apple is in ieder geval blij bij met de president. Het bedrijf liet na de eerste dag van de president weten tevreden zijn over de decreten van de president en dan vooral rondom het thema immigratie. Het is daarmee voor het bedrijf makkelijker om personeel uit andere landen te halen. Ook Google en Facebook lieten toen weten tevreden te zijn.