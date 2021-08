Zo lees je het makkelijkst QR-codes op je iPhone

Als je een iPhone koopt heeft Apple al verschillende apps op je nieuwe toestel geïnstalleerd. Eentje is echter zeer goed verborgen.

De iPhone is natuurlijk een prachtig toestel. Doordat het besturingssysteem iOS speciaal voor deze smartphone is ontwikkeld werken apps zeer soepel. Voor de apps die Apple maakt geldt het eveneens zo. Toch is er eentje die je waarschijnlijk nog niet kent.

De Codescanner op je iPhone

Maak sinds iOS 14 kennis met Codescanner. Deze app heeft geen apart icoontje op je scherm, maar je kunt ‘m desondanks wel vinden. Dat doe je door de naam codescanner in te voeren in de zoekbalk. Je ziet dan het pictogram gewoon verschijnen. Overigens had de iPhone deze functie ook al. Toen heette de app echter QR Code Reader. De app doet op beide iOS-systemen eigenlijk precies hetzelfde. Het is er mee mogelijk om QR-codes te lezen. Je kunt ‘m overigens ook gewoon toevoegen aan het Control Center, zodat je ‘m na één swipe kunt gebruiken.

Eigenlijk is het best raar dat de app zo goed verborgen is. Waarschijnlijk heb je zelf een andere QR-scanner via de App Store gedownload die ook nog vol zit met irritante reclames.

Ook een andere mogelijk om QR-codes te lezen

Waarschijnlijk is de reden dat je de app niet meteen vindt de camera-app van de iPhone. Als je jouw camera aanzet en je deze boven een QR-code houdt, werkt de app precies hetzelfde als een codescanner. Het leest de code en vraag of je een website wil openen. Eigenlijk heb je die geheime iPhone-app dan helemaal niet nodig.

Verschil

Toch is er wel verschil tussen de QR-reader in de camera-app van de iPhone en de Codescanner. In tegenstelling tot die in de camera, opent deze meteen de website. Daarnaast is er ook nog een ander belangrijk verschil. Zo opent de camera-app de QR code standaard in safari en komt er een nieuw tabblad. Zo krijg je met de Codescanner dus niet ongewild allemaal verschillende tabs in je Safari-browser.