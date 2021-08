iPhone heeft dankzij probleem iOS 14 veel moeite met screenshots

Je wist het misschien nog niet, maar het is mogelijk om volledige webpagina’s in Safari vast te leggen. Wanneer je in de browser op je iPhone een screenshot maakt krijg je, normaal gesproken, de mogelijkheid om niet alleen datgeen vast te leggen dat je in beeld ziet. Handig natuurlijk, maar “normaal gesproken” zeggen we niet voor niets.

Normaal gesproken is het zowel op je Mac als op je iPhone mogelijk om hele webpagina’s vast te leggen door middel van een screenshot. Al zijn er wat die laatste betreft, met dank aan een bug in iOS 14, problemen.

iOS 14 zorgt voor screenshot-problemen

Nadat een aantal lezers van MacWorld melding maakten van het probleem, besloot de redactie het te onderzoeken. Vervolgens werd ontdekt dat ook op Apple’s Supportpagina veel gesproken werd over het feit dat er geen webpagina’s meer te screenshotten waren binnen Safari. Enerzijds is dat een bevestiging dat er inderdaad een probleem is, zoals ook is toegegeven. Anderzijds wordt duidelijk dat je als gebruiker er wel iets aan kunt doen.

Het probleem lijkt zich voornamelijk voor te doen, wanneer de iOS 14-app van Safari geopend wordt vanuit een mapje op het thuisscherm van je iPhone. Wanneer de applicatie vanaf het thuisscherm, direct via het app-icoontje, geopend wordt doet de functionaliteit het namelijk wel. Je zou er dus voor kunnen kiezen om de snelkoppeling naar Safari uit het mapje te halen. Al is dat alles behalve handig.

Een andere oplossing voor de iPhone

Wie het thuisscherm van zijn iPhone schoon wil houden kan ervoor kiezen om Safari op een andere manier te openen. De functionaliteit werkt namelijk ook wanneer je de applicatie vanuit de Spotlight zoekbalk opent. Een ideale oplossing als je het ons vraagt.

Al is het natuurlijk wel te hopen dat het probleem in de eerstvolgende iOS 14 update opgelost wordt. Als we de berichten mogen geloven is de bug als sinds 14.5.1 beschikbaar en is hij, zelfs in iOS 14.6, nog steeds aanwezig.