iPhone nano: e-mail van Steve Jobs onthult het gecancelde plan van Apple

Een oude e-mail van Steve Jobs is naar boven gekomen tijdens de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Daarin wordt gesproken over een iPhone nano.

10 jaar geleden ging er een bijzonder gerucht rond bij de Apple Insiders. Het bedrijf uit Cupertino zou toen bezig zijn met een iPhone nano. De telefoon zag echter nooit het levenslicht. Nu zien we echter dat het bedrijf wel de plannen had om met het toestel aan de slag te gaan.

De iPhone nano

In 2011 werkte Apple aan de iPhone nano. Het zou een kleiner en goedkoper model zijn dan het toenmalig vlaggenschip: de iPhone 4. Dat blijkt uit een e-mail van Steve Jobs die door The Verge is ontdekt in de bewijsstukken van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games.

Helaas onthult de e-mail niet heel veel over de precieze plannen. In de e-mail uit oktober 2010 zien we alleen de strategie voor 2011. In de tekst staat letterlijk “creëer een goedkoop iPhone-model gebaseerd op een iPod Touch om de 3GS te vervangen”. Het is onduidelijk of dit over de iPhone nano gaat die iets later in het document (via The Verge) een eigen kopje krijgt. Er zou zelfs een model gemaakt zijn door toenmalig chief design Jony Ive.

Een duik in de geschiedenis

De term nano was in die tijd geen nieuwe benaming. Er was natuurlijk ook de iPod nano. Deze kleinere variant van de iPod was in die tijd populair. In een andere e-mail uit 2007 van Steven Jobs werd tevens gesproken van een Super nano. Mogelijk ging dat over de plannen voor een nieuwe versie van de iPod nano. De rechtszaak tussen Epic Games en Apple laat dus vroegere plannen van Apple zien die nooit zijn verwezenlijkt.

Veel kleiner dan de iPhone 12 mini

Een iPhone nano zou in ieder geval een bijzondere verschijning geweest, aangezien telefoons de laatste jaren alleen maar groter lijken te worden. De iPhone 4 had een scherm van 3,5 inch. Dat is dus flink kleiner dan bijvoorbeeld de iPhone 12 mini. Deze is met 5,4 inch dus nog groter dan de 4.

Zou jij een iPhone nano nu nog steeds zien zitten? Laat het ons weten in de comments!