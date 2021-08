Zoek je een iPhone-game om lang te spelen? Probeer een Kairosoft-titel

Met de komst van de Apple Arcade is het makkelijker om games te ontdekken op de iPhone. Elke maand zijn er wel een paar nieuwe titels. Toch loont het soms verder te kijken dan dat platform en te zien wat er nog meer is.

Natuurlijk, er zijn heel wat free-to-play-games die je een tijd kunt spelen. Toch loont het soms ook om te kijken naar games waar je een paar euro voor moet neerleggen. Dat is iets dat ik inmiddels heel veel heb gedaan bij de games van Kairosoft op de iPhone.

Kairosoft-games op de iPhone

Kairosoft is een Japanse game-ontwikkelaar die al sinds de jaren negentig games uitbrengt. Die eerste jaren hebben we er nooit wat van gehoord in het Westen. Totdat de smartphones uitkwamen en de game Game Dev Story werd uitgebracht. Dat was in 2010. Het was een game die behoorlijk snel via mond op mond reclame werd verspreid en was echt een ideale game voor een smartphone.

Het doel van deze eerste Kairosoft-hit was dat je een beginnende gamestudio was en daarmee succes moest opbouwen. Afhankelijk van het platform waarop het uitkwam en hoe goed de game in elkaar zat, verkocht je meer games. Met dat geld kon je dan weer investeren in je studio, personeel of de nieuwe game. En dat alles gebeurde in een enkel scherm, waardoor je altijd een goed overzicht had.

Deze simpelheid zorgde er voor dat je er makkelijk in kon stappen. Maar tegelijkertijd was het Tycoon-gedeelte van deze eerste Kairosoft game gewoon erg goed. Je had namelijk een constant gevoel van voortgang. En na deze game bleek dat het bedrijf nog heel wat andere games in zijn portfolio had die op dezelfde manier naar de iPhone kon worden gebracht. En veel van die games heb ik gekocht. Sommigen waren niet heel erg sterk en vielen snel in de herhaling. Maar de meeste games zijn titels waar ik me tientallen uren mee heb vermaakt.

Bouw je eigen McDonalds-keten

De meest recente game die ik heb gespeeld, is Burger Bistro Story. Daarin heb je de mogelijkheid om je eigen hamburger keten op te bouwen en daarmee de wereld te veroveren. Het is die game die me aan alle andere games die ik heb gespeeld deed herinneren. Mocht je Apple Arcade hebben, dan kun je daar Game Dev Story op spelen. Andere games van Kairosoft die ik je van harte kan aanraden zijn Grand Prix Story 2, Pocket League Story 2, Pocket Arcade Story en Dungeon Village 2.