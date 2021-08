iPhone 13 van veel nieuwe functionaliteiten voorzien, maar deze is er niet één van

De iPhone 13 wordt volgens Bloomberg journalist Mark Gurman niet voorzien van een vingerafdrukscanner die onder het scherm ligt. De geruchten rondom in-screen Touch ID gaan al langer rond en zijn volgens de journalist ook accuraat. Alleen is Apple niet van plan om deze functionaliteit komende maand al uit te rollen.

Het nieuws werd afgelopen weekend aan de man gebracht door middel van de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg. In die nieuwsbrief laat Mark Gurman weten dat Apple wel degelijk bezig is met het testen van deze versie van Touch ID, maar moet de iPhone 13 het blijven doen met Face ID.

iPhone 13 zonder Touch ID

Android smartphones zijn al jaren voorzien van een vingerafdrukscanner die onder het scherm ligt. Hierdoor hebben consumenten niet alleen de keuze in wat ze het prettigst vinden, maar hebben ze sinds de corona pandemie ook een goed alternatief op gezichtsherkenning. Een manier van ontgrendelen die, mede dankzij de mondkapjes, niet meer zo goed werkt als eerst.

De geruchten rondom de terugkeer van Touch ID gingen ook al tijden rond, maar zijn sinds diezelfde pandemie alleen maar sterker geworden. Dankzij de mondkapjes is Face ID niet altijd meer de reële optie en moet de pincode van de iPhone vaker ingetikt worden. De hoop dat in-screen Touch ID in de iPhone 12 zou verschijnen was groot en is voor de iPhone 13 nog groter. Alleen lijkt het er sterk op dat we die hoop nu moeten laten varen.

Mark Gurman maakt in zijn nieuwsbrief duidelijk dat Apple wel degelijk bezig is met deze vorm van Touch ID, maar uit hij wel zijn twijfels over het feit dat de consument er überhaupt ooit mee te maken krijgt.

De ontwikkeling van Face ID

Het is volgens Mark Gurman nog maar de vraag of in-screen Touch ID daadwerkelijk zal verschijnen. De journalist denkt namelijk dat Apple vooral in zal blijven zetten op Face ID en het verbeteren daarvan. Zo denkt hij bijvoorbeeld dat gezichtsherkenning uiteindelijk ook in de SE-modellen zullen verschijnen. Daarbij verwacht de journalist een herkenbare variant in de iPhone 13 te zien en zal de iPhone 14 pas een nieuwe manier van Face ID ontdekken. Denk hierbij aan het implementeren van de sensoren in het beeldscherm, waardoor de notch verdwijnt.

Gurman deed overigens niet alleen uitspraak over de iPhone 13 dit weekend. De journalist heeft ook zijn verwachtingen voor een nieuwe M1X Mac mini uitgesproken. Benieuwd wat hij te zeggen had? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.