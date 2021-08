iPhone 13 als satelliettelefoon: ‘Dat is zeer onwaarschijnlijk, maar…’

Volgens de laatste geruchten werkt Apple aan satellietfuncties voor een toekomstige iPhone, maar die komen niet naar de iPhone 13 toe. De aankomende functies kunnen door gebruikers gebruikt worden in noodsituaties. Ook wanneer er geen mobiel netwerk beschikbaar is, wat het grote voordeel is van het idee.

Apple werkt aan twee soorten satellietfuncties voor een toekomstige iPhone. Ten eerste kunnen gebruikers berichten versturen naar eerstehulpverleners en ten tweede kunnen ongelukken gemeld worden. Het gaat dan om ongelukken die plaatsvinden in gebieden waar er geen mobiel netwerk actief of beschikbaar is.

iPhone 13 wordt geen satelliettelefoon

Bronnen die bekend zijn met de plannen van Apple laten weten dat het bedrijf hier sinds 2017 aan werkt. De huidige geruchten kwamen aan het rollen door een uitspraak van de bekende analist die Apple nauwlettend volgt, Ming-Chi Kuo. Hij meldde dat de iPhone 13 hier de nodige hardware voor gaat krijgen.

Bloomberg meldt echter dat het onwaarschijnlijk is dat de technologie voor 2022 klaar is. Daarnaast is de visie van Apple ietwat nauw, aangezien de functies alleen in noodsituaties te gebruiken zijn. De iPhone wordt dus geen echte satelliettelefoon. Plus: het kan gebeuren dat de plannen veranderen of geschrapt worden.

Berichten versturen van satelliet

Het versturen van berichten via satelliet gaat vermoedelijk via de Berichten-applicatie. Dit wordt dan een derde protocol binnen die app. De berichten zijn korter in lengte en kunnen iemands niet storen-modus omzeilen, wanneer die aangemerkt is als noodcontact. Met het bericht kan iemand medische gegevens en z’n locatie doorsturen.

Om verbinding te kunnen maken met een satelliet, hebben iPhones een speciale chip nodig. Naar verluidt krijgt de iPhone 13 al een chip voor satellietcommunicatie, maar nu is de vraag of Apple de opties dus op tijd gereed heeft. Wellicht krijgt die iPhone dan achteraf toegang tot de aankomende functionaliteiten.

Bloomberg