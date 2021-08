44% van iPhone-gebruikers willen een iPhone 13, hoe zit dat bij jullie?

Naar aanleiding van een onderzoek van SellCell wordt duidelijk dat ongeveer 44% van de huidige iPhone-gebruikers overstappen naar een iPhone 13 deze herfst. Daarvan wil het grootste gedeelte het standaardmodel in huis halen en heeft de consument de minste interesse in de mini-variant

Hoe zit dit eigenlijk bij ons eigen publiek? Door middel van een poll proberen we daar in dit artikel achter te komen.

Tijd voor een nieuwe iPhone?

De gegevens van SellCell laat zien dat 43.7% van de deelnemers klaar zijn voor de nieuwe iPhone 13. 38% daarvan heeft interesse in het standaard 6.1-inch model en 31% kan niet wachten op de Pro Max. Slechts 24% zit te wachten op het Pro-model en 7% kijkt uit naar de mini-variant

Door middel van de onderstaande poll willen we niet alleen van jullie weten of het tijd is voor een upgrade, maar ook met welk toestel je het liefst aan de haal zou gaan.



Stap je dit jaar over naar een iPhone 13

Laat in de reacties ook zeker weten waarom je voor een bepaald model uit de serie zou kiezen of waarom je juist vast blijft houden aan het huidige toestel.