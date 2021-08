Apple keert terug in september: ‘op deze datum verschijnt de iPhone 13’

Stilte voor de storm. Apple heeft al even niets meer van zich laten horen, maar gaat volgende maand helemaal los. Waar het bedrijf vorig jaar de nieuwe iPhone-modellen in oktober aankondigde, ziet de iPhone 13 in september al het daglicht.

De grote vraag is alleen wanneer het toestel ook daadwerkelijk te koop zal zijn. Een vraag waar het Chinese IT Home het antwoord op gevonden lijkt te hebben.

iPhone 13 in september te koop

Chinese website IT Home maakt vandaag melding van een opvallend bericht dat opduikt via Weibo. Dat is een social media platform dat je het beste kunt vergelijken met Twitter. Op dat platform wordt er gesproken over de komst van de iPhone 13, die volgende maand wordt aangekondigd. Waar Apple vorig jaar zijn nieuwe smartphones bewaarde tot oktober, keert het bedrijf in 2021 terug in oude gewoontes.

Het bericht op Weibo is afkomstig van een gebruiker genaamd PandaIsBald en toont een screenshot uit een lokale e-commerce app. Daarin is de zien dat de iPhone 13 vanaf 17 september 2021 te koop zal zijn. Een bericht dat we in juni van dit jaar ook al hoorde. Toen liet Wedbush-analist Dan Ives exact hetzelfde weten.

Dat is dan ook de enige houvast die we op dit moment hebben. IT Home heeft op dit gebied namelijk een niet al te beste reputatie en aan de screenshot te zien zou het zomaar kunnen zijn dat we te maken hebben met een grapjas. Al is het vrij waarschijnlijk dat Apple in de eerste twee weken van september zijn nieuwe toestellen laat zien.

AirPods 3 in dezelfde maand

Er wordt in het bericht overigens niet alleen gesproken over de iPhone 13, maar ook over de AirPods 3. Volgens de berichtgeving kunnen consumenten vanaf 30 september aan de slag gaan met de nieuwe oordopjes. Betrouwbare bron Ming-Chi Kuo liet eerder al weten dat het nieuwe model nog dit jaar het daglicht zullen zien, maar dat de AirPods Pro nog even op zich laten wachten.

Wanneer de iPhone 13 aangekondigd wordt kunnen we een hoop nieuwe functionaliteiten verwachten. Al lijkt één veelbesproken feature niet op de smartphone te zitten. Benieuwd naar dat verhaal? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.