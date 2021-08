iPhone 13 concept weet op indrukwekkende wijze de show te stelen

De iPhone 13 laat nog even op zich wachten, maar inmiddels hebben we al talloze keren kennis kunnen maken met de nieuwe smartphone. Zelfs als je alle geruchten en lekken wegdenkt, valt er nog steeds veel te bewonderen. Iets dat voornamelijk komt door alle concepten en renders die gemaakt zijn in de afgelopen maanden.

Renders en concepten geven een goede indruk hoe de smartphone eruit zouden komen te zien. Het zijn meestal 3D-beelden die in de vorm van een commercial of Apple-presentatie aan elkaar worden geplakt. De één is wat geloofwaardiger dan de ander, maar dat neemt niet weg dat het in de meeste gevallen genieten is.

Indrukwekkend iPhone 13 concept

Het iPhone 13 concept van vandaag is er eentje die alles behalve reëel te noemen is. Door alle gelekte informatie en geruchten weten we inmiddels dat het toestel, dat volgende maand het daglicht ziet, er niet zo uit komt te zien. ConceptiPhones, de maker van dit specifieke model, heeft zijn creativiteit dus de vrije loop laten gaan. En het is simpelweg genieten.

Zoals je kunt zien is de iPhone 13 in de bovenstaande video voorzien van extreme schermranden. Het toestel is niet voorzien van schermranden, waardoor het beeld als het ware om de smartphone gevouwen is. Dit zorgt ervoor dat de fysieke knoppen plaats moeten maken voor digitale knoppen. Alles behalve gebruiksvriendelijk, maar wel erg tof om te zien.

Wat overigens opvalt aan deze iPhone 13 is de manier waarop het camerasysteem is weergegeven. Er is veel te doen om de lelijke camerablokken die smartphones anno 2021 hebben. Al verdient het alternatief, voor hetzelfde aanbod aan lenzen en sensoren, ook niet persé de schoonheidsprijs.

De specificaties

De mensen achter ConceptiPhones doen overigens meer dan alleen beelden maken. Ze komen voor ieder concept bijvoorbeeld ook met een heuse specificatielijst. Als dit idee realiteit zou zijn, dan heeft de iPhone 13 het volgende te bieden:

6.4-inch Full Edge beeldscherm

Apple 5nm A15 Bionic chip

Quad-camerasysteem (8K video met 120 frames per seconde en lasergedreven 3D-camera’s)

In-screen selfiecamera van 13 megapixels

iOS 15

Is dit een iPhone waar jij het warm van krijgt of kan deze wat jou betreft lekker op de plank blijven liggen? Laat het weten in de reacties!