iPhone 13 tot AirPods 3: deze Apple-producten verwachten we nog in 2021

We zitten inmiddels een dikke maand over de helft van 2021 en Apple heeft tot op heden best wel wat producten laten zien. Toch lijkt het er wel op dat de meeste producten nog aangekondigd moeten worden. Van de iPhone 13 tot aan de AirPods 3: dit zijn naar ons idee de producten die we dit jaar nog mogen verwachten.

Waar sommige van de volgende producten al zo goed als zeker zijn, hebben we de meeste gebaseerd op de geruchten die we het hele jaar voorbij hebben zien komen. Neem het artikel dus wel met een korreltje zout.

Apple in 2021: dit hebben we tot nu toe gezien

Tot op heden is 2021 een aardig goed jaar voor Apple-fans. Het bedrijf uit Cupertino heeft namelijk al redelijk wat producten onthuld. Op softwaregebied kregen we iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 en watchOS 8 te zien. Met WWDC21 op het programma waren deze updates op voorhand al te verwachten. Iets dat zeker niet geldt voor de hardware producten van het bedrijf.

Zo was 2021 goed voor de komst van twee nieuwe iPad Pro-modellen. Apple introduceerde zowel een 11-inch model als een 12.9-inch model van zijn M1 iPad Pro. Daarnaast zagen we ook voor het eerst sinds 2017 weer een nieuwe Apple TV 4K verschijnen en kreeg ook de iMac een nieuw ontwerp. Naast een paarse variant van de iPhone 12 (mini) en de MagSafe Battery Pack bleef het verder redelijk stil.

iPhone 13 tot AirPods 3: deze producten verwachten we nog

De kans dat Apple in september een nieuw evenement organiseert is groot. Het bedrijf van CEO Tim Cook maakt zich klaar voor de lancering van de iPhone 13-serie die ook dit jaar voorzien is van vier verschillende modellen. Zo verwachten we de iPhone 13, 13 mini, 13 Pro en 13 Pro Max. Dat is mogelijk voor het laatst, want de geruchten gaan dat Apple vanaf 2022 stopt met de mini-varianten van de vlaggenschipserie.

Tijdens het september evenement worden overigens ook nog twee andere producten verwacht: de AirPods 3 en Apple Watch Series 7. Wat betreft die laatste zijn er weinig geruchten te vinden over wat de smartwatch precies te bieden heeft, maar de komst ervan wordt wel veel besproken.

Dat geldt overigens niet voor de AirPods 3, want de oordopjes worden nu al enige tijd verwacht. Er waren berichten dat de oordopjes begin dit jaar het daglicht zouden zien, maar tot op heden heeft Apple de lippen stijf op elkaar gehouden. Betrouwbare analist Ming-Chi Kuo en journalist Mark Gurman hebben inmiddels al laten weten dat de oordopjes in de tweede helft van 2021 verschijnen.

Gezien de hoeveelheid informatie dat op dit moment al op straat ligt, en de gelekte beelden, is de kans heel groot dat we de oordopjes binnenkort te zien krijgen.

Na het september evenement

Ondanks het feit dat het september evenement ieder jaar de meeste aandacht krijgt, zal Apple ook later dit jaar nog zijn momenten gaan pakken. Zo wordt er verwacht dat er eindelijk een nieuwe iPad mini op de markt komt. Het huidige model dateert alweer uit 2019 en loopt qua ontwerp nog erg achter op de rest van het aanbod. Daar lijkt Apple, met een groter beeldscherm, wat aan te willen doen. In datzelfde jaar lanceerde Apple de eerste generatie AirPods Pro. Er gaan inmiddels berichten rond dat ook dit model voorzien wordt van een upgrade en dat deze nog dit jaar te koop is.

Volgens veel betrouwbare, maar ook zeker een aantal onbetrouwbare, bronnen maakt Apple zich op voor de komst van de tweede generatie Apple Silicon. De eerste producten die met deze processor aan de haal gaan zijn de twee bekende MacBook-modellen. De verwachting is dan ook dat we eind 2021 nog een nieuwe MacBook Pro en een MacBook Air krijgen. Waar die eerste tussen september en november wordt verwacht is er overigens nog wel aardig wat onzekerheid over die tweede. Het gaat er volgens velen om spannen of deze nog in 2021 of 2022 het daglicht gaat zien.

Apple-producten die misschien verschijnen

Dit artikel is gericht op onze verwachtingen en dus gebaseerd op geruchten. Van de bovenstaande producten wordt er al enigszins gesproken over een releasedatum. Bij de volgende producten is dat nog niet aan de orde.

Zo is er de verwachting dat niet alleen de iPad mini, maar ook de negende generatie iPad gaat verschijnen. De achtste generatie verscheen vorig jaar tegelijkertijd met de iPad Air (2020), maar was nog wel voorzien van een verouderd ontwerp. Net als bij de mini zou Apple daar met alle liefde verandering in brengen. Net als dat het bedrijf een high-end Mac mini wil uitbrengen. Volgens geruchten wordt dit model voorzien van een 10-core CPU en een 16-core (of 32-core) GPU. Uiteraard zal Apple ook hier de M1-chip voor gebruiken, al is het wel de vraag om welke generatie het gaat.

Naast de bovenstaande twee producten zijn er ook geluiden te horen over een nieuwe Mac Pro en een grotere iMac. Het oude model van die eerste is dit jaar uit de Apple Store verdwenen en van het tweede product verscheen er alleen nog maar een 24-inch model. Ook voor deze producten is nog niet bekend wanneer we ze eventueel kunnen zien.