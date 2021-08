Waarom de iPhone 12 het grootste probleem voor de iPhone 13 kan worden

Over een paar weken onthult Apple de nieuwe iPhone 13-serie. Dat de smartphones in de belangstelling zullen staan is een understatement, gezien deze aankondigingen normaliter flink wat aandacht krijgen. Maar vertaalt dat zich ook in hoge verkoopcijfers?

Die kans is bij Apple altijd aanwezig, maar de voortekenen zien er niet heel positief uit. Althans, als we naar de huidige gang van zaken kijken. Hierdoor kunnen we voorzichtig voorspellen dat de iPhone 13 tegen een probleem aanloopt, en dat probleem is afkomstig vanuit Apple zelf.

Het succes van de iPhone 12

We hebben inmiddels een aardig beeld van de iPhone 13. Zo weten we ongeveer welke zaken verbeterd worden, maar hebben we ook zeker in kaart welke features hun opwachting maken. In theorie zouden we dus een kleine voorspelling kunnen doen van hoe aantrekkelijk de smartphone voor de gemiddelde consument is. Al laten de verkoopcijfers van de iPhone 12 zien dat we al die “kennis” eigenlijk niet nodig hebben.

Met de iPhone 12 stak Apple, na jaren hetzelfde ontwerp gehanteerd te hebben, zijn populaire smartphone eindelijk weer eens in een nieuw jasje. Het gat tussen de reguliere iPhone 12-modellen en de pro-modellen werd een stuk kleiner en het ontwerp kreeg een aardige upgrade. Ondanks de moeizame start waar Apple op gebied van verkoop mee te maken had waren de smartphones voldoende voor recordomzet na recordomzet. De consument lijkt geen rekening meer te houden met de komst van een nieuw model. Zorgt dit voor problemen voor de iPhone 13?

Probleem van de iPhone 13

Normaal gesproken valt de verkoop van een iPhone-model stil in de zomermaanden, gezien een nieuw model zijn opwachting maakt. Dat is dit jaar, met de komst van de iPhone 13, niet het geval. Dat liet JP Morgan-analist Sami Chatterjee eerder deze week weten. Al hadden we die informatie, na het zien van de derdekwartaalcijfers van 2021, eigenlijk niet nodig.

Het derde kwartaal is altijd vrij rustig op gebied van iPhoneverkoop om exact dezelfde reden die ik hierboven ook al gaf. Maar daar was in het derde kwartaal van 2021 helemaal niets van terug te zien. Waar de iPhone 11-serie rond deze tijd in 2020 goed was voor een omzet van 26.4 miljard dollar, waren de toestellen uit de iPhone 12-serie goed voor een omzet van 39.6 miljard dollar. Een wereld van verschil, dus.

iPhone 12 mini als bewijs

Dat dit invloed heeft op het succes van de iPhone 13 werd vorig jaar eigenlijk al bewezen. Apple besloot begin 2020, na een afwezigheid van vier jaar, de nieuwe iPhone SE (2020) op de markt te brengen. Consumenten die fan waren van het concept, een compact ontwerp en een betaalbaar prijskaartje, moesten het tot die tijd doen met het model uit 2016. Reden genoeg om in het begin van 2020 direct toe te slaan.

Al kon destijds niemand voorspellen dat er een half jaar later, met de lancering van de iPhone 12-serie, een zeer interessante optie op de markt zou verschijnen. De iPhone 12 mini was op papier dé ideale smartphone. Ondanks dat het alles wist te bieden wat de reguliere iPhone 12 deed, was dit toestel een aanzienlijk stuk kleiner. Maar de mensen die eerder dat jaar de iPhone SE (2020) hadden gekocht stapten logischerwijs niet meer over. De verkoopcijfers van de mini vielen tegen, de productie werd teruggeschroefd en het gerucht gaat dat de kleine variant in 2022 niet eens meer wordt meegenomen in de line-up.

De iPhone 13: het tussenmodel?

Er is een grote kans dat het succes van de iPhone 12 een stokje steekt voor dat van de iPhone 13. De kans dat consumenten na twee maanden overstappen naar een gloednieuwe telefoon is namelijk nihil. Dat kan enerzijds te maken hebben met de veelzijdigheid van de iPhone 12-serie, maar ook zeker met het feit dat de stap tussen die toestellen en die van de iPhone 13-serie een stuk kleiner is dan de stap die vorig jaar genomen werd.

We zijn nu eenmaal van Apple gewend dat de grote stappen, op iPhonegebied, niet ieder jaar genomen worden. Iets waar de geruchten en lekken van het afgelopen jaar dan ook naar wijzen. De kans dat de echte stap vooruit volgend jaar plaatsvindt is wat dat betreft vele malen groter.