iPadOS 15: hoe Apple met een kleine update een grote verbetering doorvoert

Deze herfst moet iPadOS 15 uitgebracht worden, die uiteraard weer heel wat verbeteringen met zich meebrengt. Een aantal daarvan kunnen we via de verschillende beta’s al ontdekken.

Deze week verscheen de iPadOS 15 beta 5. Deze brengt een aantal veranderingen met zich mee. De meest interessante update die is doorgevoerd in die beta? De mogelijkheid om de iconen op het Home Screen te vergroten, zonder dat daar een nadeel aan zit.

Grotere iconen in iPadOS 15 beta 5

Het was in oudere versies op de iPad wel mogelijk om gebruik te maken van grotere iconen. Maar dat betekende ook dat je minder iconen op een pagina zag en dat zorgde weer voor een gebrek aan overicht. Dus moest je het met de standaard iconen doen. Maar dan had je weer het probleem dat je op een groter model zoals de 12.9 inch iPad Pro dingen niet goed zag. Dus daarom is het handig dat je in de iPadOS 15 beta 5 de mogelijkheid hebt om je iconen met zo’n twintig procent te vergroten zonder dat ten koste gaat van het altijd iconen dat je op een pagina hebt staan. Hieronder zie je hoe de mensen van Macrumors het doen.

Op papier lijkt dit dus een kleine verbetering in iPadOS 15 beta 5, maar in de praktijk kan dit heel erg fijn gaan werken. Je hebt minder loze ruimte op je scherm, ziet de iconen simpelweg een stuk beter en geeft je de mogelijkheid om makkelijker een app te selecteren. De kans dat je misdrukt is simpelweg wat kleiner. Kortom, echt even iets waar je naar uit kunt kijken.

Deze herfst

Dit najaar moet je als het goed is aan de slag kunnen gaan met iPadOS 15. Tot die lancering zullen er waarschijnlijk nog wel een paar beta-updates komen met nieuwe verbeteringen.