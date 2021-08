Apple wil van iPad mini-fans weten wat de ideale schermgrootte is

Het lijkt bijna zeker te zijn: Apple komt dit jaar nog met een nieuwe iPad mini. De kleine populaire tablet komt mogelijk op de markt met een vernieuwd ontwerp en een groter beeldscherm. Een gerucht dat geloofwaardiger wordt nu Apple zelf de mening van de consument vraagt.

Aan de hand van een enquete vraagt het bedrijf van CEO Tim Cook aan iPad mini-fans wat hun ideale schermgrootte is. Hiervoor maakt het bedrijf, ondanks dat er een vijfde generatie is, gebruik van een voorbeeld met de vierde generatie.

Apple wil ideale schermgrootte iPad mini weten

Voordat Apple grote beslissingen neemt over het ontwerp van de iPad mini, lijkt het eerst zekerheid te willen hebben over wat de consument precies wil. In een enquete worden consumenten dan ook gevraagd wat ze van de vierde generatie iPad mini vonden en dan met name van het beeldscherm. Daar zijn de antwoorden “veel te klein, “iets te klein”, “precies de juiste grootte”, “iets te groot” en “veel te groot” op te geven.

Het is zeker niet de eerste keer dat de voorkeur van de consument wordt gevraagd door Apple. Het Amerikaanse bedrijf maakt vaker gebruik van dit soort enquetes, al is het wel de vraag in hoeverre deze invloed hebben op het uiteindelijk product. De kans dat Apple zijn plan volledig wijzigt is klein, maar de wens van de consument zal zonder twijfel een beetje meetellen.

Van 7.9-inch naar 8.4-inch

Zoals gezegd gaat het gerucht al tijden rond dat Apple deze herfst een nieuwe iPad mini op de markt gaat brengen. Wanneer dat precies gebeurt is niet bekend, maar dat de kleine tablet voorzien zal zijn van een groter beeldscherm lijkt vast te staan. Naast het feit dat Apple eigenlijk wel moet, laat de focus op het scherm in de enquete zien dat het een belangrijk onderdeel zal zijn.