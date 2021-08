Het Korreltje Zout: alles wat we tot nu toe weten over de nieuwe iPad Mini (2021)

Het mag duidelijk zijn: de iPad mini is inmiddels wel aan vernieuwing toe. Dat was eigenlijk al het geval toen het meest recente model in 2019 verscheen. Nu lijkt Apple ook echt met een upgrade te komen die we, met een beetje geluk, dit jaar al te zien krijgen. Maar wat kunnen we precies verwachten?

In deze speciale editie van Het Korreltje Zout schets ik een beeld van alles wat tot nu toe op onze radar staat. Uiteraard is alle informatie gebaseerd op geruchten en is het dus aan te raden het verhaal met een korreltje zout te nemen. Vandaar de naam.

iPad mini (2021): eindelijk een groter beeldscherm

Het grootste minpunt van de vijfde generatie iPad mini, die in 2019 verscheen, was zonder twijfel het ontwerp. Net als de achtste generatie iPad, die vorig jaar verscheen, is ook dit model voorzien van een ontwerp dat inmiddels echt niet meer kan. Het wordt hoogtijd dat de consument afscheid kan nemen van dikke schermranden en een fysieke thuisknop.

Iets dat Apple met de iPad Air (2020) heel goed deed. Het is dan ook niet gek dat er een zelfde strategie wordt verwacht voor de iPad mini (2021). De kleine tablet wordt mogelijk voorzien van een Touch ID-knop die verwerkt zit in de aan/uit-knop. Daarbij maakt het 7.9-inch beeldscherm ruimte voor een 8.3-inch beeldscherm, zonder dat de tablet zelf fysiek groter wordt.

Officiële bevestiging hebben we natuurlijk nog niet voor het bovenstaande, maar er zijn wel aardig wat bronnen die het erover eens zijn. Zo hebben o.a. Ming-Chi Kuo en Mark Gurman, twee mannen met een uitstekende reputatie, de komst van een groter scherm bekendgemaakt. Daarnaast is de wisselvallige bron Jon Prosser ook aan de haal gegaan met de informatie.

Deze specificaties zijn tot nu toe bekend

Op het gebied van specificaties is het eigenlijk vrij stil rondom de iPad mini (2021). Toch zijn er natuurlijk wel verwachtingen die op z’n minst reëel te noemen zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat de nieuwe A15 Bionic chip, die ook in de iPhone 13 zal verschijnen, de tablet draaiende houdt. Het zou op gebied van performance een redelijke upgrade zijn, al zijn er ook geluiden dat het model beschikt over een A14 Bionic chip. Lang verhaal kort: weten het dus nog niet.

Daarnaast wordt er, gezien de overige modellen uit de iPad-serie, ook rekening gehouden met het feit dat de iPad mini (vijfde generatie) het laatste model is met een Lightning-port. De verwachting is dat ook dit model voorzien wordt van een USB-C aansluiting.

iPad mini (2021): prijs en beschikbaarheid

Over de beschikbaarheid van de iPad mini (2021) lijkt er in de wandelgangen geen twijfel te zijn. De nieuwe tablet wordt door veel betrouwbare bronnen in het najaar van 2021 verwacht. Net als de iPhone 13 serie.

De kans dat we tijdens de onthulling van die nieuwe smartphoneserie deze nieuwe tablet te zien krijgen is dan ook groot. De tijd zal het ons leren.