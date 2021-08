OMT Guide: zo installeer je opdrachten van derde partijen op iOS

Sinds zijn introductie in 2018 is de Opdrachten-app voor iOS steeds populairder geworden. Het digitale leven is op deze manier een heel stuk makkelijker te maken, al moet je natuurlijk wel over de juiste taken beschikken.

Die taken worden je niet alleen aangeboden door Apple, maar ook door derde partijen. Het is overigens wel een beetje uitvogelen hoe je daar precies gebruik van kunt maken. In dit artikel helpen we je een handje om zoveel mogelijk uit je iPhone te halen.

Sta ze toe op je iPhone

Voor je begint is het goed om te weten dat opdrachten van derde partijen niet zomaar in de bijbehorende iOS-app verschijnen. Voor je dus aan de slag kunt gaan moet je “onbetrouwbare bronnen” eerst toelaten op je iPhone. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Ga op je iPhone naar Instellingen

Selecteer de optie Opdrachten

Activeer onder het kopje Deelbeveiliging de optie Sta niet-vertrouwde opdrachten toe

Je krijgt een waarschuwing van Apple, druk op Toestaan

Voer je toegangscode in om de keuze te bevestigen

Het kan zijn dat deze optie is uitgeschakeld. Dat heeft te maken met het feit dat je nog nooit eerder een opdracht hebt uitgevoerd. Ga dus naar de Opdrachten-app, selecteer een standaard opdracht en voer deze eerst uit. Keer vervolgens terug naar de instellingen en zet de optie Sta niet-vertrouwde opdrachten toe alsnog aan.

Opdrachten van derde partijen op iOS

De opdrachten van derde partijen worden nu toegestaan op je iPhone. De volgende stap is het uitvoeren van zo’n opdracht. Het is zaak om wel zelf te kijken welke partij de taak precies aanbiedt en in hoeverre deze te vertrouwen is. Als jij je niet goed voelt bij een bepaalde partij of een opdracht, laat hem dan gewoon lekker links liggen.

Een van de betere plekken om Siri Shortcuts, zoals de iOS-opdrachten ook wel worden genoemd, binnen te halen is op de website van ShortcutsGallery. We gebruiken een opdracht van deze website in ons voorbeeld.

Om je iOS-apparaat te voorzien van een opdracht van een derde partij volg je de volgende stappen:

Selecteer een opdracht naar keuze

Druk op de knop Get Shortcut

De Opdrachten-app op je iPhone wordt geopend

Veeg naar beneden tot je de optie Voeg onbetrouwbare taak toe ziet

Klik vervolgens op de optie Taak installeren

De taak verschijnt nu tussen je eigen opdrachten

Druk op de drie puntjes om het prompt te openen om de taak met een simpele druk op de knop te activeren

Voila! De opdracht van een derde partij is nu geïnstalleerd op iOS!