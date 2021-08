iOS 15 uitgekleed: deze nieuwe functies komen toch niet direct

Met nog enkele weken te gaan tot de release van iOS 15 voor iPhone en iPadOS 15 voor iPad trapt Apple op de rem. Het bedrijf uit Cupertino heeft teveel hooi op zijn vork genomen. Het stelt een aantal nieuwe functies die tijdens WWDC 2021 aangekondigd zijn uit.

Het is niet de eerste keer dat Apple zijn eigen ambitieuze planning niet haalt. Zo werd de uitrol van AirPlay 2 eerder steeds uitgesteld, net als Deep Fusion voor de iPhone 11 Pro. Nu is het SharePlay dat wel groots aangekondigd werd, maar niet beschikbaar is. Dat geldt voor nog meer functies. Een overzicht.

SharePlay mist in iOS 15.0

SharePlay was een van de grootste aankondigingen tijdens WWDC 2021. Met iOS 15 zou het mogelijk worden om samen naar muziek te luisteren, dezelfde film tegelijkertijd te kijken of het scherm te delen via iMessage of FaceTime. Bij gebruik van een Apple TV kun je FaceTimen met contacten terwijl jullie samen kijken en een film op het grote scherm speelt.

Helaas kun je in september al die functionaliteit nog niet gebruiken. Apple heeft laten weten dat SharePlay later komt. Wanneer precies is nog niet bekend.

Universal control

Nog zo’n coole demo van WWDC 2021. Meerdere Apple-apparaten kunnen bedienen met één muis/trackpad en toetsenbord. Zolang ze naast elkaar staan, kun je met Universal Control je cursor moeiteloos over meerdere schermen bewegen. Het werkt met meerdere Mac-computers naast elkaar, maar ook met een Mac en iPad.

De optie om Universal Control aan te zetten, zit al enige tijd in macOS Monterey. Op iOS of iPadOS is er nog geen spoor van te ontdekken. In de laatste bètaversies werkt het niet en Apple zwijgt. Het ziet er dus slecht uit, maar van officieel uitstel is nog geen sprake. Al vrezen wij het ergste.

HomeKit huisssleutels (Home Keys)

Een andere functie die “tegen het eind van het jaar” moet komen, maar niet meteen met de release van iOS 15, is Home Keys. Hiermee kunnen fabrikanten van sloten die HomeKit-compatibel zijn een virtuele sleutel in je Wallet plaatsen. Zo open je de deur met je iPhone of Apple Watch.

Waarom deze functie op zich laat wachten, is niet heel duidelijk. Mogelijk heeft Apple het technisch niet voor elkaar, of hebben fabrikanten van slimme sloten meer tijd nodig. Hier speelt interactie tussen hardware en software een rol.

Privacyrapport voor apps

In iOS 14 maakte Apple het makkelijker om te zien welke persoonlijke informatie een app zegt te gebruiken. In iOS 15 kun je apps ook controleren. Het App Privacy Report laat zien hoe vaak elke app je locatie, foto’s, camera, microfoon en contacten raadpleegt. Je kunt ook achterhalen met wie hun gegevens worden gedeeld door alle domeinen van derden te bekijken waarmee een app communiceert.

Een mooie functie, maar toch niet voor de eerste versie van iOS 15. Apple zegt dat de privacyrapporten in een toekomstige versie worden toegevoegd.

Digitale erfenis

Op een iPhone of in iCloud staan steeds meer waardevolle gegevens. Wat gebeurt daarmee als je komt te overlijden? Samen met iOS 15 kondigde Apple de functie Digitale Erfenis aan. Daarmee kun je contacten toegang verlenen tot je iPhone, iPad, Mac of iCloud als jij er niet meer bent. Hoewel de uitlegpagina al online staat, komt ook deze functie pas later dit jaar.

Nieuwe kaarten in CarPlay

Apple Maps was ooit het lelijke eendje, maar nu steeds beter. In iOS 15 verbetert Apple de weergave van kaarten aanzienlijk. Ze zijn veel gedetailleerder in een tekenachtige stijl. In eerste instantie zijn slechts een handvol steden opnieuw op de kaart gezet: San Francisco, Los Angeles, New York en Londen. Gebruikers van CarPlay krijgen de kaarten pas tegen het einde van het jaar op het scherm in hun auto te zien.