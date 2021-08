iOS 15: Safari voor iPhone gaat de WebM-audiocodec ondersteunen

Apple maakt duidelijk dat webbrowser Safari de WebM-audiocodec gaat ondersteunen wanneer iOS 15 beschikbaar is in de herfst. Het andere grote besturingssysteem van het bedrijf uit Cupertino, macOS, biedt reeds ondersteuning aan voor de codec. Mobiele gebruikers kunnen dus rekenen op een nieuwe audiocodec.

Dat blijkt uit de meest recente bèta van iOS 15. Die bèta voegt namelijk de genoemde ondersteuning toe aan de app van Safari. Aangezien macOS Big Sur onlangs dezelfde ondersteuning toevoegde, was het vreemd om te zien dat iOS in dit geval achterbleef. Maar dat probleem wordt dus snel opgelost door Apple.

WebM-audiocodec voor Safari op iOS 15

In het verleden twijfelde Apple nog of het bedrijf wel de WebM-audiocodec moest gaan ondersteunen. Echter, door de codec toe te voegen aan het arsenaal van macOS, leek het bedrijf eindelijk de knoop te hebben doorgehakt. En dat blijkt dubbel en dwars zo te zijn, nu de support ook naar iOS 15 komt.

De WebM-audiocodec is onderdeel van een open mediabestandsformaat, dat door Google gemaakt werd in 2010. Onderdeel van het formaat is ook de WebM-videocodec en de WebP-afbeeldingextensie. Eerder noemde wijlen Steve Jobs de codecs van Google nog “een rommeltje”, waardoor de ondersteuning uit bleef.

De verandering werd ingezet

Echter, sinds iOS 14 en macOS Big Sur is er een verandering ingezet bij Apple. Zo werd destijds al de ondersteuning voor de WebP-extensie toegevoegd. Een latere update voegde ook al support toe voor de WebM-videocodec, aan Safari op macOS. Helaas werd dit codec niet toegevoegd aan de iOS-versie van de browser.

Nu de WebM-audiocodec officieel onderweg is naar Safari op iOS 15, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de videocodec ook onderdeel wordt van de browser voor iPhones. De nieuwe versie van het besturingssysteem wordt in de herfst van dit jaar verwacht, samen met de nieuwe iPhone 13-lijn.

9to5Mac