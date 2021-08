iOS 15: AirPods Pro en AirPods Max krijgen de AirTag behandeling

De AirPods Pro en AirPods Max worden in iOS 15, als onderdeel van het Zoek Mijn-netwerk, gelinkt aan je Apple ID. Dat is het bericht dat 9to5Mac vandaag als eerste naar buiten brengt. Door deze wijziging kunnen we stellen dat de audioproducten een AirTag-behandeling krijgen.

Het is op dit moment al mogelijk om de locatie van je AirPods te zoeken in de Zoek Mijn-app, maar door de link met je Apple ID worden de mogelijkheden uitgebreid. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te navigeren naar de oordopjes, wanneer je bij ze in de buurt bent.

AirTag-behandeling voor AirPods

Het wordt met iOS 15 dus een stuk makkelijker om verloren AirPods te vinden. Althans, wanneer je over het Pro-model of de Max-koptelefoon beschikt. De audioproducten van Apple gaan, net als de AirTags, gebruikmaken van Bluetooth-technologie om hun exacte locatie vast te bepalen. Op die manier is het voor de consument mogelijk om de oordopjes of koptelefoon te vinden, zelfs wanneer deze niet verbonden zijn met een apparaat.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheden moet jij als consument de producten wel aan je Apple ID koppelen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar met de iOS 15 update die deze herfst verschijnt komt daar dus verandering in.

Naast het besturingssysteem voor je iPhone moet ook de firmware voor de AirPods Pro en AirPods Max aangepast worden. Een update wordt dan ook rond de lancering van iOS 15 verwacht.

iOS 15: Conversation Boost

Het is overigens niet de enige update die iOS 15 met zich meebrengt voor de AirPods Pro. Vorige week werd bekend dat de oordopjes van Apple voorzien worden van Conversation Boost. Dit werd duidelijk door de nieuwe beta-update voor de firmware van de AirPods Pro.

Benieuwd wat Conversation Boost precies doet? Lees dan zeker even het artikel dat collega Wesley er vorige week over schreef via de bovenstaande link.