Honderden verhalen over intimidatie: AppleToo brengt ze naar buiten

Momenteel gaat er een golf door de Verenigde Staten die bestaat uit klachten over de werkcultuur. Ook bij Apple zijn er veel verhalen van werknemers die zich niet veilig voelen. Via AppleToo wil men die nu naar buiten gaan brengen.

AppleToo is uiteraard een verwijzing naar #MeToo, dat in 2017 in de aandacht stond. Op een speciaal Twitter-account is men nu van plan om verschillende verhalen over machtsmisbruik en seksisme op de werkvloer naar buiten te brengen.

AppleToo over de problemen van Apple

Met de AppleToo-beweging wel men dus persoonlijke verhalen en negatieve ervaringen naar buiten brengen. Volgens de mensen achter de schermen hebben ze op dit moment meer dan vijfhonderd verschillende verhalen over intimidatie, discriminatie, klachten waar niks mee is gedaan en meer. Op dit moment zijn de verhalen nog niet naar buiten gebracht, maar als het goed is, gaat men daar later vandaag of morgen mee beginnen. Daarbij zullen de verhalen wel anoniem naar buiten worden gebracht om de mensen die het brengen nog enigszins te beschermen.

Wel is er al wat naar buiten gebracht via de pers. Een voormalige vrouwelijk werknemer stelt dat haar verslag over intimidatie volledig aan de kant werd geschoven. Vervolgens ging ze proberen om verhaal te halen bij Tim Cook, die op dat moment stelde dat hij luisterde naar de persoonlijke problemen bij zijn werknemers. Ze kreeg echter nooit een reactie. Daarmee lijkt het er op dat Apple dus zijn problemen onder de mat wil vegen en net doet alsof er niks aan de hand is. En het past ook wel een beetje bij het bedrijf dat al zijn informatie graag binnenshuis houdt dat dit soort problemen niet uitlekken. Daarom is het juist zo interessant om te zien wat er daadwerkelijk speelt.

Korreltje zout

Tegelijkertijd moeten we verhalen zoals die naar buiten komen met een klein korreltje zout nemen. Niet omdat ze niet waar zouden zijn, maar meer omdat ze eenzijdig worden gebracht. Vaak door mensen die zijn ontslagen of juist zijn opgestapt en met veel rancune rondlopen.