Philips Hue-alternatief INNR: wat kun je goed gebruiken en wat niet?

Met de producten van Philips Hue is je huis in no-time omgetoverd tot een waar kunstwerkje. Het is dan ook niet voor niets dat deze solide lampen ontzettend populair zijn. Al is zijn de hoge prijskaartjes wel iets waar veel consumenten tegenaan lopen. Wat dat betreft is INNR zeker het proberen waard.

De producten van INNR zijn namelijk een goed alternatief op Philips Hue. Niet alleen zijn de lampen en lichtstrips een stuk betaalbaarder, maar ze werken ook prettig met de Hue Bridge. Niet alleen een goed alternatief, maar ook een uitstekende aanvulling voor je collectie dus. Al geldt dat zeker niet voor alle producten.

Philips Hue-alternatief: de producten van INNR

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat de producten van INNR, logischerwijs, minder premium aanvoelen. De lichtbollen zien er niet zo stijlvol uit en de montage van de lichtstrip valt door het ontbreken van een goede plakrand erg tegen. En toch is dit een alternatief op de lampen van Philips Hue waar ik erg over te spreken ben.

Ik heb van INNR een tijdje terug twee pakketten ontvangen met daarin twee Smart Bulb Colour lampen en een Flex Light Colour lichtstrip. Twee producten die ik in mijn huis heb gemonteerd en waar ik inmiddels redelijk wat ervaring mee heb. Aan de hand van deze twee producten probeer ik je uit te leggen hoe goed dit alternatief is.

INNR Flex Light Colour

De INNR Fles Light Colour is een lichtstrip van twee of vier meter. In theorie plak je deze onder een bureau, achter een televisie of leg je hem langs een plint. Vervolgens bedien je de lichtstrip met de handige INNR of Philips Hue-app en is je woonkamer, werkkamer of slaapkamer voorzien van een zeer indrukwekkend effect.

De verlichting zelf is simpelweg goed te noemen. Er zijn 16 miljoen kleuren waar je uit kunt kiezen, het licht reageert snel op de bediening vanuit de app en de helderheid is hoog genoeg. Toch is deze lichtstrip een goed voorbeeld van waar het besparen van geld je kan brengen.

Achterop de INNR Flex Light Colour zit een blauwe sticker die je eraf kunt trekken op het moment dat je hem op ergens op wil plakken. Logischerwijs plak je vervolgens het product op de ondergrond, waardoor deze dus precies gemonteerd is zoals jij zou willen. Alleen is de plakrand van dit product dusdanig slecht, dat het simpelweg niet blijft plakken. Hou er dus rekening mee dat dit een prima strip is om onder een bank te leggen of, zoals ik het gedaan heb, strak langs de muur te monteren. Voor achterop de televisie of onder het bureau is dit geen goede optie.

Smart Bulb Colour

Wat wel een heel goed alternatief is op de lampen van Philips Hue is de INNR Smart Bulb Colour. Deze lamp kost je slechts €29,99 en werkt uitstekend met een Philips Hue Bridge. Hierdoor zijn de lampen echt een fantastische aanvulling op je huidige set-up.

De lampen zelf zijn niet zo strak ontworpen als de lampen van Philips Hue, maar dat geeft niet wanneer je bijvoorbeeld in een plafondlamp stopt. De kleuren zien er iets minder mooi uit en de verlichting van INNR is iets minder fel. Al zijn dat wel twee hele kleine nadelen als je de lampen in huis plaatst. De INNR Smart Bulb Colour werkt uitstekend samen met de Philips Hue-app en maakt gebruik van alle functionaliteiten die daarbij horen.

Philips Hue vs INNR: wat is het prijsverschil?

Het mag duidelijk zijn: de producten van Philips Hue werken op dit moment het beste, voelen het beste aan en zien er het beste uit. Toch mag dat ook wel, want het prijsverschil is flink. Waar de bovengenoemde Smart Bulb Colour je €29,99 kost, is dezelfde E27 lamp voor €59,99 op de kop te tikken bij Philips. De Flex Light Colour lichtstrip kost je €49,99, waar deze bij Philips je al snel €79,99 kost.

Ik heb de bovenste twee lampen getest, maar er is natuurlijk nog heel veel meer te vinden in de webshop van INNR. Zo heb je de mogelijkheid om je tuin aan te kleden met de outdoor producten en is het mogelijk om ook je Filament lampen in de webshop op de kop te tikken.

Wat vinden jullie van de producten van INNR als alternatief op die van Philips Hue? Laat het weten in de reacties!