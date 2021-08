‘Deze indrukwekkende M1X Mac mini verschijnt nog dit jaar op de markt’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan brengt Apple dit jaar nog een nieuwe Mac mini uit met een verbeterde M1X-processor. Het gaat dus om een high-end model met een snellere processor dan nu het geval is. Bloomberg verwacht dat het model in de komende maanden op de markt uitgebracht gaat worden.

Althans, dat schrijft Bloombergredacteur Mark Gurman in de meest recente editie van zijn Power On-nieuwbrief. In die nieuwsbrief staat dat Apple binnen nu en enkele maanden dus een snellere Mac mini op de markt brengt. Dit nieuwe model krijgt daarnaast naast verluidt een compleet nieuw design en moet kunnen rekenen op een aantal extra aansluitingsmogelijkheden.

Mac mini met M1X-chip

De nieuwe en aankomende Mac mini moet in elk geval de Intel-versie gaan vervangen in de komende maanden. Dat kan van alles betekenen natuurlijk. Maar waarschijnlijk houdt dat in dat we tijdens de herfstpresentatie een nieuwe mini te zien krijgen. Ook zouden er nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro’s uitkomen.

Eerder verscheen er al een afbeelding online waarop mogelijk de nieuwe Mac mini met M1X-processor te zien is. De afbeeldingen zijn naar verluidt gebaseerd op medewerkers van Apple, maar controleerbaar is dat niet. Zo moet de nieuwe mini onder meer een bovenkant van plexiglas gaan krijgen, evenals een magnetische poort.

Apple in de herfst

Zoals het er nu naar uitziet wordt het een drukke herfst voor Apple. Onlangs verscheen er al een overzicht met daarin alle producten die het bedrijf vermoedelijk aankondigt. Smartphones, computers, oordoppen, ze komen allemaal voorbij in dat overzicht. Apple lijkt niet te hebben stilgezeten tijdens de pandemie.

Of de nieuwe MacBooks en Mac mini ook tijdens hetzelfde herfstevenement gepresenteerd worden, lijkt onwaarschijnlijk. Dat zou namelijk de aandacht afleiden van de nieuwe iPhones, iOS 15 en eventuele accessoires. Daarom is de kans groot dat er dit jaar nog een evenement georganiseerd wordt voor de computers.

Bloomberg