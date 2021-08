IKEA’s nieuwe luchtreiniger ondersteunt HomeKit (maar…)

Bij IKEA denk je er eigenlijk niet snel aan, maar het bedrijf is altijd wel goed met het maken van slimme apparaten. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf nu met zijn Starvkind een nieuwe slimme luchtreiniger aangekondigd. Deze werkt met Apple’s Homekit, maar er is wel een maar daarbij.

Want IKEA speelt een beetje hard to get wanneer het aankomt op de nieuwe slimme luchtreiniger en de Homekit. Want in plaats van dat je direct verbinding kunt maken met de app, moet dat via een omweg.

IKEA’s luchtreiniger werkt met Homekit

Maar laten we eerst kijken naar de luchtreiniger die IKEA in eerste instantie op de Amerikaanse markt uitbrengt. Het gaat dus om de zogenaamde Starvkind. Deze werkt met een systeem van drie filters. Deze zorgt er voor dat nare luchtjes worden opgezogen, maar ook diverse schadelijke stoffen en gassen. Daarmee heb je dus het grote voordeel dat de lucht in je huis van een betere kwaliteit wordt. Mocht je hem willen gebruiken, dan kun je uiteindelijk een ruimte van zo’n 65 vierkante meter voorzien van schone lucht. Dat is dus meer dan genoeg voor de gemiddelde huiskamer. De luchtreiniger heeft daarbij de mogelijkheid om zelfstandig te werken, maar het is ook mogelijk om hem via een schema aan te sturen. Daarbij maakt hij gebruik van de Tradfri gateway an de smart app van het bedrijf.

Het is echter ook mogelijk om deze IKEA luchtreiniger te gebruiken met Homekit. Maar dan moet je wel meer aanschaffen dan alleen de Starvkind. Je hebt namelijk dus de Tradfri gateway nodig. Deze kost los zo’n 35 dollar en moet je dus aanschaffen. De luchtreiniger zelf gaat 129 dollar kosten. Dus in totaal zou je iets meer dan 160 dollar kwijt zijn om het pakket in huis te halen en via je Homekit te besturen. Daarbij zijn er vijf verschillende standen waarop je de luchtreiniger kunt laten draaien. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de automatische stand. Daarbij ‘ruikt’ het accessoire hoe de lucht is en wordt er op basis daarvan actie ondernomen.

Twee versies

Er komen uiteindelijk twee versies uit van de IKEA luchtreiniger die via een omweg met Homekit werkt. Je hebt het basismodel van 129 dollar die je neerzet. Maar er is ook een exemplaar dat vermomd is als een tafel. Op die manier sla je dus twee vliegen in één klap. Deze gaat met 189 dollar wel iets meer kosten. In oktober moet het product op de markt komen en verschijnt het wellicht ook in Europa.