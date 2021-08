Waarom Apple (nog) geen last heeft van het chiptekort

Het chiptekort is een van de grootste problemen in de techsector. Toch lijkt Apple als enige fabrikant de dans te ontspringen.

Er is nog steeds een te kort in chips in de gehele wereld. Zo werd deze week bekend dat de Nederlandse autofabrikant Nedcar haar personeel maar naar huis heeft gestuurd omdat er geen chips voorradig waren om in de auto’s te plaatsen. Ook is er al bijna een jaar een te kort aan de PlayStation 5 en Xbox Series X. In de telefoonsector leken er wat minder problemen, maar nu hebben veel merken er toch veel last van. Eentje lijkt echter alsnog te kunnen leveren: Apple.

Apple heeft (nog) nergens last van

Wave 7 doet elke maand onderzoek naar de mobiele telefoonmarkt in de Verenigde Staten. Daar komt uit naar voren dat verschillende merken en aanbieders kampen met tekorten. Aanbieder AT&T lijkt echter het minst last ervan te hebben, omdat dat bedrijf de meeste telefoons van Apple verkoopt, dan bijvoorbeeld een T-Mobile die meer Android-telefoons over de toonbank ziet gaan.

Ook de vlaggenschepen van Samsung ontspringen de dans, maar bij de goedkopere A-lijn is dat echter niet het geval. Bovendien lijkt ook de Galaxy SE 21 FE te zijn uitgesteld. Ook OnePlus lijkt grote last te hebben van te korten. Het zag afgelopen maand flink wat marktaandeel verliezen.

Vernuftigheid

Volgens Wave 7 was Apple het meest vernuftig op de markt. Apple speelde het slim en voorspelde het chip-tekort eerder dan de andere concurrenten. Het bedrijf wist dan ook eerder overeenkomsten af te sluiten dan de anderen, waardoor er geen te kort is. Natuurlijk speelde hebt bedrijf hier ook al op in door haar iPhones later dan normaal uit te brengen.

Als het chiptekort nog even doorgaat, dan kan het ook Apple treffen. Het bedrijf liet eerder weten hier al rekening mee te houden. Ook veel andere partijen verwachten tekorten. Zo liet Apple-fabrikant Foxconn eerder nog weten dat de tekorten waarschijnlijk nog tot 2022 gaat duren.

Pocketnow