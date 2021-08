Ongelofelijk zonde: populaire iDOS 2 emulator uit de App Store verdwenen

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dan ook daadwerkelijk gebeurd. Apple heeft de populaire iDOS 2 emulator uit de App Store gehaald. Daardoor is het dus niet meer mogelijk om de emulator binnen te halen.

iDOS 2 is al sinds 2014 op de App Store te vinden. De eerste app die door maker Chaoji Li werd uitgebracht werd redelijk snel verwijderd. Maar de tweede versie werd dus nooit wat mee gedaan. Tot nu dus.

iDOS 2 emulator weg uit de App Store

Het zat er overigens al wel aan te komen. In juli liet de ontwikkelaar al weten dat Apple plannen had om de iDOS 2 emulator uit de App Store te halen. Dat les je hier nog even rustig terug. Volgens Apple is de app in strijd met de guidelines van het bedrijf. De app zou in strijd zijn met de voorwaarde dat applicaties geen uitvoerbare code mogen installeren of draaien. Iets dat iDOS 2 volgens Apple wel doet. En na de eerdere waarschuwing is nu de kogel door de kerk en is de app echt weg. Iets dat de maker via Twitter met de wereld deelde.



Apple has removed iDOS 2 from AppStore, citing the same old 2.5.2. — Chaoji Li (@litchiedev) August 9, 2021

En daarmee komt er een einde aan een app die dus eigenlijk heel erg lang beschikbaar was. Met de app was het mogelijk om het oude DOS-systeem op je iPhone te draaien. Daarmee kon je toegang krijgen tot diverse oude games, maar was het ook mogelijk om bepaalde code te gebruiken en applicaties te draaien. Het was zelfs mogelijk om Windows 3.1 er op te draaien. Via een toetsenbord, gamepad en muis via bluetooth kon je helemaal goed losgaan. Het was waarschijnlijk fout gegaan toen de app in september een update kreeg, waarmee het mogelijk was om via iTunes File Sharing files toe te voegen aan de ap om op die manier eigen gemaakte games te draaien. Dit is waarschijnlijk hetgeen dat bij Apple is opgevallen.

Geen water bij de wijn

Het hielp ook niet dat Li geen water bij de wijn wilde doen met zijn iDOS 2 emulator. Het aanpassen van mogelijkheden zou namelijk in zijn ogen betekenen dat de consument niet hetgeen krijgt waarvoor hij in eerste instantie betaald had. En daardoor is de app nu dus verdwenen.