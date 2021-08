iCloud Private Relay geen onderdeel van volledige iOS 15-release

iOS 15 staat uiteraard in het teken van nieuwe features die direct te gebruiken zijn. Al staat het besturingsysteem inmiddels ook een beetje in het teken van functies die op zich laten wachten. Een van die functionaliteiten is iCloud Private Relay voor Safari.

Dat valt te betreuren, gezien de functionaliteit niet voor niets verschijnt. Met iCloud Private Relay maskeert het IP-adres van een Safari-gebruiker en wordt deze niet online gevolgd. Een functionaliteit die, zoals we inmiddels van Apple gewend zijn, de privacy van de gebruiker beschermd. Al heeft het bedrijf van Tim Cook nog wel even de tijd nodig om dit optimaal te laten werken.

iCloud Private Relay verschijnt later

De vertraging dook op in de lanceernotities van de zevende iOS 15 beta. Via deze weg maakt Apple duidelijk dat iCloud Private Relay als openbare beta verschijnt. Zo is het mogelijk om extra feedback te verzamelen. Daarnaast is het doel van het besluit de compatibiliteit van websites te verhogen, aldus het bedrijf.

De functionaliteit is onderdeel van het nieuwe iCloud+. Eenmaal geactiveerd, worden de verzoeken van de Safaribrowser via twee verschillende relays verwerkt. Eén relay vervangt het ip-adres van een gebruiker met een anonieme variant. De tweede stuurt een gebruiker door naar een website, die daardoor het eerste adres niet ziet.

iOS 15 mist een aantal features

Dit is niet de eerste functie die langer op zich laat wachten. Eerder liet Apple weten dat de release van de optie SharePlay met enkele weken vertraagd is. Met SharePlay is het via Apple-apparaten mogelijk naar dezelfde content te kijken. Handig voor familieleden die ver weg wonen of tijdens een pandemie met maatregelen.

Verder is er wat onzekerheid over de functie Legacy Contacts. Met die optie is het voor een iCloud-gebruiker mogelijk toegang te krijgen tot foto’s en video’s van mensen die overleden zijn. Deze functionaliteit verdween in augustus uit beeld. Apple zei destijds dat de optie in de toekomst wel terugkeert.

Cult of Mac