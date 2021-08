Het Korreltje Zout: alles wat we tot nu toe weten over de AirPods 3

Er gaan al tijden geruchten over de nieuwe AirPods 3. Het lijkt erop dat ze deze herfst er dan toch echt aankomen. Wat kunnen we verwachten?

In deze speciale editie van Het Korreltje Zout ga ik je alles vertellen over de AirPods 3. Natuurlijk is deze informatie gebaseerd op de geruchten die de afgelopen maanden voorbij zijn gekomen. Neem het daarom als… precies, een korreltje zout.

Tijd voor de AirPods 3

Er gaan al lang geruchten over een nieuwe versie van de AirPods. Raar is dat niet, want het standaardmodel, de AirPods 2, dateert alweer van maart 2019. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat ontwikkelingen in de techwereld en ook de concurrentie zit niet stil. Hoog tijd voor nieuwe dus.

Uiterlijk

Vorig jaar gingen er al geruchten over de AirPods 3. Ming-Chi Kuo liet toen weten dat de AirPods een nieuw ontwerp krijgen. Nou ja, nieuw was in die context vrij betrekkelijk. Het design leek wel erg veel op dat van de AirPods Pro. Inmiddels is het design van de AirPods 3 weer veranderd volgens de geruchten en lijkt het nu weer wat meer op dat van de AirPods 2. Wat wel opvalt is dat de uiteindes naar beneden wat korter zijn. Toch gaat Mark Gurman er vanuit dat ze juist op de Pro zullen lijken. Wat dus wel duidelijk is, is dat er in ieder geval iets gaat veranderen.

Nieuwe features

Maar genoeg om over het uiterlijk van de AirPods 3. Het gaat zoals net zoals bij de liefde natuurlijk om het innerlijk! Er gaan geruchten over active noise cancellation, maar deze lijkt er niet te komen. Dat heeft natuurlijk een voordehandliggende reden: de AirPods Pro. Het lijkt niet dat Apple het gaat tussen de twee oortjes wil verkleinen.

Er moeten natuurlijk wel redenen zijn om alsnog over te stappen. Deze zijn er namelijk zeker als we de geruchten moeten geloven. Zo werkt Apple aan lichtsensoren die biometrische data kunnen lezen uit je oren zoals het zuurstofgehalte in het bloed. Een ander patent van Apple zou het volume automatisch aan de omgeving aanpassen. De grote vraag is of deze echt naar de AirPods 3 komen.

Releasedatum van de AirPods 3

Als we alle geruchten moeten geloven zouden de AirPods 3 inmiddels al een paar maanden op de markt zijn. Er ging eerder een bericht rond dat het device al in mei uit zou komen. Kuo liet eerder al weten dat de AirPods 3 pas in de herfst komen. Hij lijkt daarin nu gelijk te hebben. Ook Bloombergs Mark Gurman onderschrijft de herfst als moment van release. Nikkei Asia meldt tevens dat ze in augustus in productie gaan. Volgens de laatste geruchten van het Chinese IT Home worden de AirPods 3 op 30 september gelanceerd.

Prijs

De prijs zal waarschijnlijk liggen rond die van de huidige AirPods 2: 179 euro. Al is dat de prijs op de site van Apple zelf. Bij verschillende winkels zijn de AirPods 2 nu te krijgen rond de 130 euro.