GTA op je iPhone of iPad spelen: dit zijn drie toffe games

Afgelopen week kwam in het nieuws naar buiten dat GTA 5 inmiddels meer dan 150 miljoen keer is verkocht. Daarmee is het één van de succesvolste games allertijden. Op de iPhone en iPad is die game niet beschikbaar. Maar het is wel mogelijk om een paar klassieke avonturen te beleven.

Ja, de verschillende GTA-games zijn al heel wat jaren beschikbaar op de platformen. Maar met de ondersteuning van de verschillende controllers kun je de games vandaag de dag echt een stuk beter te spelen zijn. Dit zijn daarbij drie games om je vele uren mee te vermaken.

Klassieke GTA-games op je iPhone en iPad

GTA San Andreas

Tot aan GTA 5 was het San Andreas die gold als de succesvolste game in de reeks. In de game reis je af naar San Andreas, wat de fictieve versie van Californië en Nevada is. De game begint in Los Santos, maar al snel kun je de wereld verder verkennen, waarbij je naast het fictieve Los Angeles ook steden als San Francisco en Las Vegas bezoeken. Het is een game waarin echt heel erg veel is te doen. Ondanks dat het een game is die behoorlijk oud is (oorspronkelijk kwam de game uit op de PlayStation 2), is het nog altijd een game die goed is voor vele uren speelplezier.

GTA Chinatown Wars

GTA Chinatown Wars is één van de nieuwere games in de reeks. Oorspronkelijk kwam de game destijds uit op de Nintendo DS. De game is anders dan de andere titels in dit overzicht. Net als de oude games is dit een titel die je van bovenaf beleeft. Het is een game die net als de andere titels je een groots verhaal voorschotelt met veel missies. Ook is het een game waarbij je een leuke extra mechanic hebt. Het is namelijk mogelijk om drugs te kopen. Deze kun je dan ergens anders weer met winst verkopen. Maar als je wordt opgepakt of wordt afgemaakt, dan ben je je waardevolle merchandise kwijt.

GTA Liberty City Stories

Ook de laatste game in dit rijtje is een titel die oorspronkelijk op een handheld uitkwam. GTA Liberty City Stories is een game die oorspronkelijk op de PlayStation Portable verscheen. De game is dus wat jaartjes oud, maar is alsnog leuk om te spelen. Net als bij het derde deel in de reeks reis je af naar Liberty City. De game kent een tof avontuur en kent ten op zichte van het derde deel de mogelijkheid om per motor door de stad te scheuren.

Het zijn drie games die wel wat verouderd zijn, maar nog altijd dik de moeite waard om te spelen. Liever games voor de Apple Arcade? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.