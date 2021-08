Prik in je arm, doppen in je oren: gratis AirPods bij je vaccinatie in Washington

De Verenigde Staten zet alles op alles om te zorgen dat mensen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Waar inwoners van New York eerder al $100 kregen bij een prik, geeft Washington D.C. een gratis setje AirPods weg.

Dat maakte Washington D.C. burgemeester Muriel Bowser afgelopen weekend bekend via een tweet. Volgens Amerikaanse website The Hill geldt de actie voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar oud.

Gratis AirPods bij je vaccinatie

Het is overigens niet het enige wat Washington D.C. doet om jongeren te stimuleren voor de prik. Volgens The Hill kunnen studenten bijvoorbeeld ook kiezen voor een gift card ter waarde van $51. Opvallend, want de prijs van AirPods ligt toch aanzienlijk hoger. Er wordt dan ook verwacht dat veel jongeren voor de AirPods gaan, maar die zijn slechts beperkt beschikbaar. De actie duurt dan ook zolang de voorraad strekt.



Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at: 📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a: 💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 7, 2021

Naast een setje AirPods of de gift card krijgen jongeren ook de kans om grotere prijzen binnen te harken. Door je te vaccineren doe je namelijk mee aan een grote loterij. In die loterij maak je kans om een studiebeurs van 25.000 dollar of een iPad met een koptelefoon.

De laatste 30%

In Washington D.C. is inmiddels 70% van de bevolking gevaccineerd. De Amerikaanse stad is daar erg tevreden over, maar zet dus alles op alles om ook die laatste 30% over te halen. Eerder werden de prikken al aantrekkelijk gemaakt door andere prijzen. Zo maakten inwoners kans op auto’s, boodschappengeld, gratis metropassen en nog heel veel meer.

De actie’s gaan overigens verder dan in de stad alleen. In de Verenigde Staten gaan verschillende staten met soortgelijke initiatieven aan de haal. Burgers maakten eerder bijvoorbeeld kans op gratis vakanties of een geldbedrag. En meer Amerikaanser dan dit krijg je het niet: in sommige delen van het land maakte je met een vaccinatie zelfs kans op een nieuw wapen. Want ja, waarom ook niet?