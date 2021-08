Google volgt Apple en laat je fluiten naar een oplader

Toen Apple liet weten dat er in de toekomst geen opladers meer geleverd werden met de toekomstige iPhone, toen was daar veel commentaar op. Samsung ging er vervolgens mee op de hak, om niet lang daarna precies hetzelfde te doen. En nu gaat ook Google het voorbeeld volgen.

Google geeft al een paar jaar een smartphone uit in de Pixel-serie. Gek genoeg worden deze niet verkocht in Nederland. Ook de Pixel 5A, die later deze maand uitkomt, slaat Nederland officieel over. Deze wordt overigens nog wel geleverd met een oplader, maar in de toekomst gaat dat net als bij Apple-producten niet meer gebeuren.

Google volgt het voorbeeld van Apple en Samsung

En daarmee kun je dus stellen dat Google het voorbeeld volgt van Samsung en Apple. Zoals gezegd wordt de Pixel 5A nog wel geleverd met een oplader. Het gaat om een 18W USB-C oplader. Zodoende hoef je er dus niks extra’s voor te kopen. Maar de kans is groot dat je al een oplader in huis hebt. Dat is ook het idee dat geldt bij de iPhone. Veel gebruikers hebben al een paar van dat soort oplaadblokjes in huis. En met het verhaal van vervuiling en voetafdruk op het milieu worden die oplaadkblokjes weggelaten. Het helpt daarbij ook dat smartphone-makers op deze manier de kosten ietwat kunnen drukken en meer winst maken. Want in de prijs merk je dus niet dat de blokjes en kabels worden weggelaten.

Tegenover The Verge laat Google weten dat hun toekomstige smartphone, de Pixel 6, net als de smartphones van Apple en Samsung niet voorzien wordt van zo’n oplaadblokje. Daarbij stelt het bedrijf dat veel mensen al zo’n oplader en kabel in huis hebben, waardoor het overbodig zou zijn. Daarmee is het voor het bedrijf ook makkelijker om de verpakking van hun toekomstige smartphone kleiner te maken. En een kleinere verpakking maakt het weer makkelijker om te verschepen en minder transportkosten en uitstoot te creëren.

Oplaadblokje wel wat duur

Mocht je alsnog een oplaadblokje van Google willen scoren, dan betaal je daar in de Verenigde Staten 35 dollar voor. Daar krijg je dan wel gelijk een USB-C naar USB-C kabel van een meter bij, maar het is alsnog een flinke investering. Het zou mooi zijn als het bedrijf daar wat aan gaat doen. Samsung biedt een optie van 20 dollar aan, terwijl je bij Apple maar liefst 25 euro betaalt voor enkel een blokje.