Zoveel geld moet Google aan Apple betalen voor ideale positie in Safari

Wie Safari op zijn iPhone of Mac gebruikt zal zien dat Google de standaard zoekmachine is. Voor sommige gebruikers lijkt dit misschien op willekeur, maar dat is zeker niet het geval. Het bedrijf van Sundar Pichai lapt jaarlijk namelijk een flink bedrag om deze positie te behouden.

Vorig jaar werd duidelijk dat Google maar liefst 10 miljard dollar neerlegde om de standaard zoekmachine in Safari te zijn. Vandaag komen analisten van Bernstein naar buiten met het mogelijke bedrag van 2021. Een bedrag dat alles behalve mals is.

Google lapt miljarden dollars

Google heeft in de afgelopen paar jaar al flink wat dollar gelapt om de standaard zoekmachine te zijn in Safari. Zoals gezegd heeft het bedrijf vorig jaar 10 miljard dollar betaald en het lijkt er niet op alsof Apple daar genoegen mee neemt. Volgens de analisten van Bernstein gaat dit bedrag de komende jaren alleen nog maar stijgen.

De verwachting is dat Google dit jaar maar liefst 15 miljard dollar af moet tikken om de standaard zoekmachine in Safari te blijven. Apple neemt daar in 2021 misschien genoegen mee, maar zal dit volgend jaar waarschijnlijk geen passend bedrag meer vinden. De verwachting is dat Google in 2022 een bedrag tussen de 18 miljard dollar en 20 miljard dollar moet betalen.

De risico’s van de deal met Apple

Volgens de mensen van Bernstein brengt deze Apple-deal twee grote risico’s met zich mee. Ten eerste is dit een deal dat inmiddels al onder een flink vergrootglas ligt. Verschillende autoriteiten hebben aangegeven vraagtekens te hebben bij de onderhandeling tussen Google en Apple en kunnen uiteindelijk over gaan op actie. Het is immers een slimme manier van Google om concurrent Microsoft buiten de deur te houden en voor Apple om extra omzet te genereren.

Het tweede risico heeft vooral te maken met de bereidheid van Google. Het bedrijf van Sundar Pichai haalt fantastisch veel voordeel uit deze voorkeurspositie, maar moet daar wel ieder meer voor lappen. Apple maakt wat dat betreft uitstekend gebruik van de situatie. De kans dat Google steeds minder ziet in de deal, en er steeds minder voordeel uithaalt wanneer je de prijs er tegenover zet, wordt met het jaar groter.