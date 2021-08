Gestolen elektrische step op indrukwekkende wijze gevonden dankzij AirTags

Sinds de lancering van de Apple AirTag hebben we al veel verhalen gehoord over het terugvinden van gestolen fietsen en het volgen van pakketjes naar Noord-Korea. Toch is het verhaal van Dan Guido van een heel ander niveau.

Toen zijn elektrische step in New York City gestolen werd begon er een heel avontuur voor de man. Een avontuur waar de Apple AirTag, die hij onder het voertuig bevestigde, een grote rol in speelde. Het mooie van alles: er zit ook een hele waardevolle les in zijn verhaal.

Gestolen elektrische step

Dan Guido, werkzaam bij cybersecurity onderzoeksbureau Trails of Bits, woont in New York City. Een prachtige stad waar je bezittingen als een elektrische step moet voorzien van twee kettingsloten om ervoor te zorgen dat deze niet meegenomen wordt. Dat heeft Dan helaas op de harde manier moeten leren, toen zijn elektrische step weg was nadat één van de twee sloten niet goed dicht zat. Gelukkig voor hem was zijn elektrische step voorzien van een Apple AirTag. Sterker nog: hij had twee van Apple’s trackers onder de step gemonteerd.



I resolved to find it the next day but I’d be short on time: I had to catch a flight to Blackhat. I biked to where the scooter was located with an extra lock in-hand, hoping I could see it on the street and lock it to the nearest object for later retrieval. pic.twitter.com/eyJSfAB1vu — Dan Guido (@dguido) August 10, 2021

Helaas kwam zijn zoektocht als snel ten einde toen de Apple AirTag de beste man bij een appartementencomplex bracht. De gestolen elektrische step stond dus bij iemand in de woonkamer en aankloppen bij ieder appartement zat er dus niet in. Iets dat de politie, waar hij vervolgens naartoe ging, het met hem eens was. Sterker nog: de agenten wilde de beste man niet eens helpen “met zijn Voodoo-praktijken”. Toen Dan Guido uitlegde wat de Apple AirTag precies was besloten de agenten hem toch te helpen.

Het enige probleem waar Guido tegenaan liep was het feit dat hij voor een conferentie naar Las Vegas moest. Toen hij de agenten overhaalde om hem te helpen was zijn elektrische step al drie dagen gestolen. Dat zorgde voor paniek, want de Apple AirTag maakt geluid wanneer deze tussen de 8 en 24 uur niet in contact is geweest met zijn bezitter. Toch hebben de dieven de tracker niet weten te vinden, want bij zijn terugkomst kreeg Guido het toch voor elkaar de elektrische step terug te vinden.



I also had NYPD meet me at the nearest street corner but they were resistant to helping. They weren’t familiar with Airtags, thought I might be enlisting them to steal something, and refused to walk with me if I knocked on a door or into a store. — Dan Guido (@dguido) August 10, 2021

Apple AirTag to the rescue

Toen Dan Guido samen met twee agenten opnieuw naar de locatie van zijn elektrische step gingen, kwamen de drie opeens een e-bike store tegen. Daar kreeg de eigenaar een melding op zijn iPhone. Deze melding liet weten dat zijn Apple AirTag in de buurt was. Dan startte de navigatie en eindigde uiteindelijk bij zijn step die in de winkel stond. Na enige overtuiging kreeg hij de eigenaar van de winkel zover om zijn step terug te geven, al zat er wel redelijk was schade op het apparaat. Zo waren de remkabels doorgeknipt en zaten er beschadigingen op het frame.

Om zijn verhaal af te sluiten geeft Dan Guide een waardevolle tip mee voor andere Apple AirTag gebruikers. Zo laat hij weten dat wanneer er iets gestolen is, je de tracker niet in de Verloren Modus moet zetten. De AirTag speelt namelijk direct een geluidje af, waardoor kwaadwilligen direct weten waar de tracker zich bevindt. Daarbij is het goed om snel te handelen voor dit gebeurt wanneer hij te lang bij zijn eigenaar weg is.



Here are a few lessons learned if you’re using Airtags for theft recovery:

1) Use an Airtag adhesive that blends in and muffles noise. It’s clear my thief was looking for them.

2) Do not turn on Lost Mode. It immediately alerts the thief they’re being tracked. — Dan Guido (@dguido) August 10, 2021

Een prachtig verhaal met een prachtige les, als je het ons vraagt.