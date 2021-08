Bizar maar plausibel gerucht: ‘iPhone 13 wordt ook satelliettelefoon’

Bij het woord satelliet­telefoon denk je waarschijnlijk aan een baksteen met een antenne. Wij ook, daarom is het gerucht dat de iPhone 13 ook als satelliet­telefoon gaat werken bijzonder. Het komt echter van een bron die het normaal bij het juiste eind heeft: analist Ming-Chi Kuo.

Volgens Kuo heeft Apple samen met Qualcomm een speciale 5G-chip gemaakt, die niet alleen hypermoderne mobiele netwerken ondersteunt, maar ook bellen en sms’en via de satelliet. Daarmee zouden iPhone-gebruikers op iedere plaats op aarde bereikbaar zijn. Zelfs als er geen mobiel bereik is.

Apple werkt al langer aan satelliettechniek

Dit gerucht staat niet op zichzelf. Apple zou al in 2017 begonnen zijn met het onderzoeken van satelliettechniek en richtte in 2019 een team op dat binnen vijf jaar met een commerciële inzetbare dienst zou moeten komen. Mogelijk is het met de iPhone 13, die over minder dan drie weken wordt verwacht, al zo ver. Kuo zegt dat de iPhone 13 een aangepaste versie van de Qualcomm X60-modemchip gebruikt. Deze chip ondersteunt communicatie via satelliet.

De precieze details zijn nog onduidelijk. Zo is het onbekend of Apple een speciaal abonnement voor satelliet­telefonie wil aanbieden, of dat iedere iPhone een kleine bundel krijgt. Een abonnement verkopen zou goed in de strategie van de iPhone-maker passen. De afgelopen jaren verkoopt Apple graag diensten naast zijn producten.

iPhone 13 of iPhone 14?

Het gaat waarschijnlijk alleen om bellen en sms’en via de satelliet. Hoewel satellietinternet bestaat, vereist dit hardware die niet in een iPhone 13 past. Tesla-CEO Elon Musk experimenteert met zijn bedrijf Starlink sinds kort met internet via de satelliet en dat gaat zelfs met een aardig grote schotel die met vrij zicht gemonteerd moet worden erg moeizaam.

Wat het gerucht twijfelachtig maakt, is de timing. Er wordt daadwerkelijk aan ondersteuning voor communicatie via de satelliet gewerkt. Het is zelfs onderdeel van Release 17 van de 5G-standaard en Apple-leverancier Qualcomm werkt nauw samen met zowel Iridium als Globalstar. Dit zijn twee bedrijven die telefoon en internet via de satelliet aanbieden. De eerder genoemde release van de 5G-standaard is echter nog erg nieuw en aan verandering onderhevig. Het zou een enorme sprong voor Apple zijn om dit nu al te integreren. Misschien is dus niet de iPhone 13 maar de iPhone 14 straks ook een satelliettelefoon.