Apple erkent geluidsprobleem iPhone 12 (Pro), vervangt speakers gratis

Het is lang geleden dat Apple gebruik maakte van het weekend om slecht nieuws aan te kondigen. Toch is het nu raak en is er een service­programma opgezet voor twee zeer recente producten. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn getroffen door een probleem met het geluid.

De speakers laten soms geen geluid horen tijdens het bellen, maar wel bij het afspelen van muziek. Dat is vervelend. Apple erkent dit probleem dat volgens de fabrikant bij een ‘zeer klein aantal toestellen’ voorkomt gratis op. De iPhone 12 mini en Pro Max zijn overigens niet getroffen.

iPhone 12 en 12 Pro: geen geluid tijdens bellen

Wanneer je tijdens het bellen met een iPhone 12 of 12 Pro soms geen geluid hoort, komt je telefoon mogelijk in aanmerking voor dit programma. Volgens Apple is de oorzaak een onderdeel in de receiver-module dat ongebruikelijk snel kapot kan gaan.

Apple repareert de luidsprekers tot twee jaar na aankoop gratis. Het maakt niet uit waar de telefoon gekocht is. In tegenstelling tot andere serviceprogramma’s geeft Apple geen serienummers op voor de getroffen iPhones. Ze zijn geproduceerd tussen oktober 2020 en april 2021.

Opsturen, langsbrengen of ophalen

Als je iPhone 12 (Pro) last heeft van dit probleem, kun je een afspraak maken bij een Apple Store of een geautoriseerd servicecentrum in de buurt (zoeken kan via de servicepagina bij Apple). Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Apple Support om een reparatie per post te regelen.

De telefoon zal vóór elke interventie worden onderzocht om te controleren of deze in aanmerking komt. Als een iPhone schade heeft die reparatie belemmert, zoals een barst in het scherm, dan moet dat eerst worden gefikst voordat de speaker kan worden gerepareerd.