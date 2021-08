Facetimen op je Apple Watch? Dat doe je heel simpel zo

Hoewel er geen camera op je Apple Watch zit, kun je toch gewoon Facetimen. Dat gaat heel simpel. Wij vertellen hoe je dat doet.

FaceTime is een van de fijnste apps op je iPhone en iPad. Toch kun je de beldienst van Apple ook op andere apparaten prima gebruiken. Een daarvan is de Apple Watch. Wij vertellen je hoe je dat het best kunt doen.

Facetime op de Apple Watch

De Apple Watch lijkt misschien niet het ideale device om mee te Facetimen. Het enige echte nadeel dat er is, is dat er geen camera op zit. Voor de rest is het een prima alternatief. Je kan gewoon via Wi-Fi bellen of via Cellular, als je de duurdere versie koopt.

Net zoals het bellen via de iPhone is Facetime via de Apple Watch ook gewoon versleuteld. Niemand kan dus zomaar meeluisteren. Daarnaast levert de smartwatch ook helder geluid en zit er aan de binnenkant een prima microfoon ingebouwd. Het is dus een goed alternatief voor als je onderweg bent.

Via Siri of de app

Het bellen met FaceTime via je Apple Watch is eigenlijk heel simpel. Je kunt het via Siri doen of via de app op je smartwatch. Om Siri te gebruiken op het horloge is heel simpel. Je houdt de kroon ingedrukt en zegt “Facetime” gevolgd door de naam in je contacten, bijvoorbeeld “Facetime Tim Cook”.

Via de app zelf werkt het wat omslachtiger. Je opent de telefoon-app op je Apple Watch, drukt vervolgens op contacten en dan op de persoon die je wil bellen. Overigens kun je als je een cellular-exemplaar hebt, dit ook gewoon via een telefoonverbinding doen. Dat kan ook gewoon via het contactenmenu. Het is ook mogelijk om een nummer in te tikken.

Meer mogelijkheden

Natuurlijk kun je ook gewoon een gesprek beantwoorden via de Apple Watch. Als iemand belt voel je jouw smartwatch trillen. Je kunt dan opnemen door op de groene knop te drukken. Ook kun je ervoor kiezen om via de Apple Watch het gesprek naar je iPhone te verplaatsen. Dat doe je door op de drie puntjes te drukken bij een gesprek. Het is ook mogelijk om een gesprek door te sturen naar je carkit of headset.

Natuurlijk is er ook een groot nadeel aan het bellen via de Apple Watch. Je gesprekken staan altijd op speaker waardoor iedereen mee kan luisteren. Niet echt handig dus, tenzij je over wil komen als David Hasselhoff in Knight Rider.