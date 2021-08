Ewan McGregor en Ethan Hawke binnengehaald voor ‘Raymond and Ray’

Apple TV+ heeft topnamen binnengehaald voor de film Raymond and Ray. Ewan McGregor en Ethan Hawke gaan de hoofdrollen spelen.

Het is een drukke week voor Apple TV+. De afgelopen dagen kwam er al veel nieuws naar buiten. Zo hoorden we gisteren al dat de streamingdienst twee grote Marvel-namen wist te strikken voor de film Ghosted. Nu is er nieuws over een andere film: Raymond and Ray.

Apple TV+ komt met Raymond and Ray

Apple TV+ heeft Raymond and Ray binnengehaald. De film vertelt het verhaal over twee halfbroers die een nieuwe richting op willen gaan in hun leven nadat hun verschrikkelijke vader is overleden. Er is humor, pijn, woede en liefde in de nieuwe film. De hoofdrollen zijn voor de twee Hollywoodsterren Ewan McGregor, die je wellicht kent van Fargo en als Obi-Wan Kenobi en Ethan Hawke die de hoofdrol krijgt in de nieuwe Marvel-serie Moon Knight.

Ook voor achter de schermen heeft Apple TV+ een aantal bijzondere namen weten te strikken. De leiding is in handen van Rodrigo García, die heeft meegewerkt aan titels als Nine Lives en Six Feet Under. Als producers zijn onder andere Oscar-winnaar Alfonso Cuarón (Roma, Gravity) en Bonnie Curtis (Saving Private Ryan) betrokken.

Ewan McGregor weer aan de slag voor de streamingdienst

De film is het tweede project van Ewan McGregor voor Apple TV+. Eerder was hij natuurlijk al te zien in de reisdocumentaire Long Way Up waar hij samen met zijn vriend Charley Boorman van Argentinië naar de Verenigde Staten reist per motor. Hierbij rijden ze door verschillende landen in Zuid- en Midden-Amerika.

Zoals gezegd was er gisteren nog veel meer Apple TV+-nieuws. Zo hoorden we ook de releasedatum van de nieuwe serie van Jon Stewart. Ook kiest Apple er voor het eerst voor een serie gratis te laten zien als promotie van de streamingdienst.