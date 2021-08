EU presenteert volgende maand nieuwe wet om universele oplader

Elke telefoon heeft weer een andere oplader. De EU wil dat er een einde aankomt aan deze wirwar en komt met een nieuwe wet.

Dat je voor de ene telefoon een andere oplader nodig hebt dan voor de ander is natuurlijk irritant. Het is makkelijker en goedkoper als er één universele aansluiting is. Vooral ook omdat niet bij elke smartphone een oplader wordt meegeleverd. Om de wildgroei aan stekkers en kabels te beperken gaat de EU een nieuwe wet indienen.

Eén oplader voor alle smartphones

Uit berichtgeving van Reuters (via Yahoo) blijkt dat deze stap meer consequenties heeft voor Apple dan voor andere merken. De meeste Apple-producten gebruiken een Lightning-kabel, terwijl de meeste andere merken die op Android draaien gebruik maken van een USB-C-aansluiting. Een aansluiting die Apple bijvoorbeeld wel gebruikt bij haar iPads.

De wildgroei in verschillende opladers is duidelijk terug te zien in de laatst recente cijfers (2018). Ongeveer 50 procent van de kabels van verkochte smartphones was USB C. USB micro-B kwam daarna met 29 procent, gevolgd door de Lightning aansluiting met 21 procent.

De EU is nu bezig met de wetgeving op te stellen. Dit doet het nadat vorig jaar een overweldigende meerderheid stemde voor een universele oplader, omdat dit makkelijker is voor de consument en beter voor het milieu. Volgende maand wil het de wet presenteren.

USB C wordt waarschijnlijk de standaard

Het lijkt erop dat USB C de standaard oplader gaat worden, aangezien dat nu het grootste aandeel van aansluitingen is. Voor Apple zal dit niet een heel moeilijke stap zijn aangezien het dit jaar al met dit type aansluiting werkt. Zo kwamen de iPad Air en M1 iPad Pro al op de markt met zo’n aansluiting. De geruchten gaan dat dit voor de nieuwe iPad Mini die dit jaar moet uitkomen ook zo zal zijn. De iPhone is dus samen met het basismodel iPad het enige model dat nog Lightning gebruikt.

Toch waarschuwde Apple de EU eerder dat een universele oplader schade brengt aan innovatie en dat het juist slecht is voor het milieu, omdat gebruikers van andere opladers nieuwe zullen moeten aanschaffen.