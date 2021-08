Drop Drive: uniek concept geeft AirDrop op bijzondere wijze tweede leven

Op het internet word je doodgegooid met de meest waanzinnige concepts voor nieuwe Apple devices. Maar zo heel af en toe zien we er eentje die we jullie niet willen onthouden. Deze keer is dat niet de zoveelste vouwbare iPhone of Apple Car, maar iets heel anders: De Drop Drive. Het lijkt een standaard USB stick maar heeft nog een leuk extraatje onder de motorkap: AirDrop.

AirDrop bestaat al bijna net zo lang als de iPhone. Toch hoor je bijna niets over deze o zo handige functie voor bestandsoverdracht tussen iDevices. Alles, van een simpele gescande PDF tot hele mediabibliotheken kan je met een klik op de knop van het ene Apple-apparaat naar het andere worden sturen. Je hebt niets meer te maken met het vervelende middengedeelte van zo’n bestandsoverdracht, dat doorgaans meerdere e-mails of extra hardware vereist.

AirDrop, maar dan anders

Zarruck Taiseer, 3D-visualizer en productontwerper, gaat een stapje verder met de innovatie van AirDrop. Hij bedacht een ​​door Apple geïnspireerde flashdrive voor bestandsoverdracht en opslag, die bestandsoverdrachten kan ontvangen via AirDrop en deze ook kan opslaan totdat je weer bij je Mac bent. De naam? De Drop Drive.

De Drop Drive in het kort

Apple-apparaten spreken hun eigen technische taal, dus bestandsoverdracht tussen twee Apple-apparaten is nagenoeg altijd een fluitje van een cent. Zeker als je dat vergelijkt met het versturen van een Apple-apparaat naar een ander niet-Apple-apparaat. Met die gedachte in het achterhoofd, bedacht Taiseer de Drop Drive om bestandsoverdracht en opslag tussen Apple-apparaten nog eenvoudiger te maken. De Drop Drive is een standaard externe USB Type C externe flashdrive en een AirDrop-apparaat in één.

Gebruikers kunnen via AirDrop bestanden van hun iPhone of MacBook naar de Drop Drive sturen waar ze worden opgeslagen. De bestanden kun je vervolgens weer via AirDrop of razendsnel via de USB-C / Thunderbolt aansluiting naar een ander, Apple of niet-Apple, apparaat worden overgezet. Als alternatief kunnen gebruikers bestanden offline opslaan met de DropDrive app, die een map op de iPhone van de gebruiker maakt om mediabestanden op te slaan, waar de bestanden kunnen blijven staan totdat de Drop Drive weer online is.

Aandachtspuntje

Een erg leuk en doordacht concept, nietwaar? We hopen alleen dat Taiseer er ook aan gedacht heeft dat de Drop Drive een batterij nodig heeft om een bluetooth verbinding te kunnen maken 🙂