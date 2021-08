CODA komt naar Apple TV+: alles wat je van de film moet weten

Aankomende vrijdag is het zover: CODA komt eindelijk naar Apple TV+. De film won verschillende prijzen. Wij vertellen wat je kunt verwachten.

Apple TV+ is natuurlijk veel meer dan series alleen, regelmatig komen er ook nieuwe films naar de streamingdienst. Eerder zagen we bijvoorbeeld al Greyhound, Palmer, Cherry en The Year Earth Changed. Aankomende week is het de beurt aan CODA (Child of Deaf Adults).

CODA grote winnaar tijdens het Sundance Film Festival

Het bijzondere aan CODA is dat de film al een aantal prijzen heeft binnengehaald op het prestigieuze Sundance Film Festival. Het is het grootste Amerikaanse filmfestival voor onafhankelijke films. Het zijn dus niet de grote blockbusters maar wel de ideale springplank voor talentvolle filmmakers. Zo hadden onder andere Kevin Smith, James Wan en Quentin Tarantino via het festival hun doorbraak.

Tijdens het festival kreeg de film vier prijzen: een Special Jury Award for Ensemble Cast, de regieprijs, de publieksprijs en de Grand Jury Prize.

Dit is de film

Laten we teruggaan naar CODA zelf. De film gaat over de 17-jarige Ruby die de enige is in haar familie die wel kan horen. Haar leven draait op het optreden als tolk voor haar ouders en het werken op de vissersboot van het gezin voordat ze naar school gaat.

Als ze naar de middelbare school gaat ontdekt ze haar talent voor zingen en voelt ze zich al snel aangetrokken tot haar duetpartner Miles. Aangemoedigd door hem en haar koordirigent om auditie te doen voor een prestigieuze muziekschool, komt ze in een spagaat terecht. Ze raakt verscheurd tussen de verplichtingen over haar familie en het najagen van haar eigen dromen.

De hoofdrol in de serie is voor Emilia Jones. Verder zijn er ook rollen voor onder andere Eugenio Derbez, Troy Kotsur en Ferdia Wlash-Peelo. Zoals je ziet zijn dit niet de meest bekende namen en is het voor hen dan ook een opstap. Over een aantal jaar zie je een aantal van hen waarschijnlijk terug in grotere titels.

Hoge scores en goede reviews

Doordat de film alleen te zien was op het filmfestival zijn er nog niet al te veel beoordelingen binnen op IMDb. Desondanks weet de film daar een 7,9 te scoren. Op Rotten Tomatoes krijgt het zelfs 95 procent na 100 reviews. De score op MetaCritic is een keurige 72.

Of de film echt zo goed als iedereen beweerd kun je vanaf vrijdag 13 augustus beoordelen. Dan staat CODA op Apple TV+.