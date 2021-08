Bose QuietComfort 45: nieuwe generatie van top-hoofdtelefoon uit

Ver voordat Apple zijn eigen AirPods Pro Max-koptelefoon had, was de Bose QuietComfort-lijn favoriet van veel Apple gebruikers. Ondanks de toegenomen concurrentie, blijft Bose natuurlijk ook gewoon vernieuwen. Vandaag is de Bose QuietComfort 45 aangekondigd. Met prima verbeteringen.

De nieuwe hoofdtelefoon heeft verbeterde active noisecancelling, een nieuwe transparantiemodus genaamd Aware Mode en een langere accuduur van 24 uur. Dat is vier uur meer dan zijn voorganger, de QuietComfort 35 II.

Bose aan de transparantiemodus

De grootste vernieuwing zal gebruikers van de AirPods Pro (Max) bekend in de oren klinken. De Aware Mode is een transparantiemodus waarbij je naar audio kunt luisteren, terwijl je geluiden uit de omgeving blijft horen. De microfoons van de hoofdtelefoon pikken buitengeluid op en mixen het door de muziek. Daarvoor heeft Bose een vierde microfoon toegevoegd, die ook helpt om spraak te detecteren tijdens het bellen.

Opladen gaat niet langer via Micro-USB, maar via USB-C. Dat scheelt Mac-gebruikers weer een apart kabeltje meesleuren. De koptelefoon gaat 24 uur mee op een enkele lading. Opladen duurt twee en een half uur en na 15 minuten opladen kan er weer drie uur naar muziek geluisterd worden. Verbinding maken kan via Bluetooth, het nieuwe topmodel van Bose ondersteunt Bluetooth 5.1 en kan met twee apparaten tegelijk verbonden zijn.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose QuietComfort 45 is te pre-orderen op de website van de fabrikant voor € 350, in zwart of wit. Bose heeft afscheid genomen van de zilveren kleur. De eerste leveringen zijn gepland voor de week van 20 september.