Billie Eilish laat met ‘Happier Than Ever’ de kracht van Spatial Audio zien

Apple Music werd eerder dit jaar voorzien van de Spatial Audio-ondersteuning wat voor een compleet nieuwe luisterervaring moet zorgen. Om deze nieuwe functionaliteit te promoten slaat Apple de handen ineen met niet de minste artiest: Billie Eilish.

Vandaag is een kleine teaser verschenen van Happier Than Ever in Spatial Audio. Het gaat om het meest recente album van de immens populaire artiest dat vanaf nu in Spatial Audio te beluisteren is op Apple Music. En naar eigen zeggen zet deze functionaliteit het album in een compleet ander daglicht.

Billie Eilish in Spatial Audio

Met de nieuwe Spatial Audio functionaliteit hebben artiesten de mogelijkheid gekregen om hun muziek in Dolby Atmos uit te brengen. Apple Music rolde de ondersteuning, net als dat van Lossless Audio, eerder dit jaar al uit. Wanneer je deze unieke nummers beluisterd met behulp van je AirPods Pro of je AirPods Max krijg je een compleet nieuwe luisterervaring. Iets dat dus ook geldt voor het nieuwe album van Billie Eilish dat eind vorige maand verscheen.

Billie Eilish is overigens niet de enige artiest die goed gebruikmaakt van de nieuwe Apple Music-feature. John Mayer heeft vandaag bijvoorbeeld aangekondigd dat zijn album Sob Rock, dat eerder volledig verdween van de streamingdienst, ook te beluisteren is met Dolby Atmos.

Lossless Audio

Naast de komst van Spatial Audio rolde Apple Music ook de Lossless Audio-functionaliteit uit. Zo kun je de muziek van Billie Eilish en John Mayer niet alleen beluisteren met Dolby Atmos, maar ook zonder kwaliteitsverlies. Een functionaliteit die, tot de teleurstelling van veel audioliefhebbers, aardig wat problemen veroorzaakte.

Beide functionaliteiten werden in mei dit jaar aangekondigd en een maand later, volledig kosteloos, naar de consument gebracht. Benieuwd naar wat de functionaliteiten precies inhouden en wat jij daar als consument aan hebt? Lees dan zeker even het artikel dat collega Thomas er destijds over schreef. Dat kan via het Lees ook-blok boven deze alinea!