Eén van de beste iOS 15-functies is vertraagd

Eén van de functies die Apple eerder aankondigde voor iOS 15, gaat de aanvankelijke release tijdens de aankomende herfst niet halen. De functie is uitgesteld. De iPhonemaker laat op zijn website voor ontwikkelaars weten dat developers en gebruikers nog een tijdje langer moeten wachten op SharePlay. De functie verschijnt nog wel dit jaar, maar dan een paar weken later.

Dat is jammer voor heel veel mensen. SharePlay is namelijk een functionaliteit waar veel gebruikers van iOS naar uitkijken. Met SharePlay is het mogelijk om naar dezelfde muziek te luisteren of content te kijken op verschillende apparaten. Het maakt dan weinig uit welke Apple-apparaten je hier precies voor gebruikt.

iOS 15-functie enkele weken uitgesteld

Natuurlijk moet je wel moderne Apple-producten hebben, zoals een recente iPhone, Apple TV of Mac. Maar als dat zo is, kun je samen van dezelfde content genieten, ook wanneer je niet in dezelfde kamer zit. Handig in tijden van een pandemie bijvoorbeeld, of wanneer mensen net even te ver verhuisd zijn.

Iedereen binnen de SharePlaysessie heeft de mogelijkheid content af te spelen, te pauzeren en vooruit te spoelen. Een aantal leveranciers voor online content heeft al laten weten de functie te ondersteunen. Dit is een greep uit die partijen: Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok en Twitch.

Waarom dit uitstel?

Helaas heeft Apple niet laten weten waarom SharePlay voor iOS 15 precies uitgesteld is. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met problemen in de software die in een relatief laat stadium ontdekt zijn. Apple wil natuurlijk dat de functie perfect werkt, zodat gebruikers niet tegen dezelfde soort problemen aanlopen.

Mocht je als ontwikkelaar bètaversie 6 van iOS 15 hebben geïnstalleerd op iPhone, iPad of Apple TV, houd er dan rekening mee dat SharePlay uitgeschakeld is. De functionaliteit wordt ook uitgeschakeld in de zesde bèta van macOS Monterey. In een latere bèta wordt de functie vanzelf weer hersteld.

